Wyjaśniła się przyszłość dwóch weteranów z Chelsea. "Nie mogliśmy podjąć innej decyzji"

Zdecydowanie ważniejszą postacią w zespole Thomasa Tuchela jest 36-letni Thiago Silva, będący liderem defensywy Chelsea. Zawodnik, który podobnie jak Tuchel, przybył na Stamford Bridge będąc niechcianym w Paris Saint-Germain, rozegrał 34 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole. Silva miał przy tym dużego pecha w wielkim finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City (1:0), w którym już w pierwszej połowie musiał zejść z boiska z powodu kontuzji mięśniowej.

Chelsea zdecydowała się wykorzystać opcję w kontrakcie zawodnika, dzięki czemu zostanie on w Londynie na sezon 2021/22. - Wiedzieliśmy rok temu, że sprowadzamy zawodnika światowej klasy i Thiago przez cały sezon potwierdzał swoją klasę. Miał ogromny wpływ na nasz zespół zarówno na boisku, jak i poza nim. Wiedzieliśmy, że będzie chciał do listy swoich osiągnięć dopisać kolejne trofea i tak też się stało, gdy tydzień temu wygraliśmy Ligę Mistrzów. Wierzymy, że w przyszłym sezonie to się nie zmieni - mówiła Marina Granowska, dyrektor Chelsea.

Mimo pogłosek o możliwych przenosinach do włoskiego Milanu, w Chelsea pozostanie także francuski napastnik Olivier Giroud. Również jego umowa została przedłużona na sezon 2021/22.

34-letni Giroud występuje w Chelsea od 2018 roku i przez ten czas strzelił dla klubu z Londynu 32 gole, zdobywając z nim nie tylko puchar Ligi Mistrzów, ale też Puchar Anglii i Ligę Europy. W międzyczasie sięgnął także po mistrzostwo świata z reprezentacją Francji.

- Olivier brał udział w wielkich chwilach dla Chelsea, strzelając bardzo istotne bramki dla naszego klubu. Nigdy nie zapomnimy jego spektakularnego trafienia w spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Biorąc pod uwagę, jak wiele czeka nas gry w przyszłym sezonie, nie mogliśmy podjąć innej decyzji - powiedziała Granowska.