Plotki ws. Wojciecha Szczęsnego zdementowane. Celem głównym Andre Onana

W minionym sezonie pierwszym bramkarzem Arsenalu był Bernd Leno. Londyński klub podjął jednak decyzję, że w zbliżającym się oknie transferowym dokona wzmocnień na tej pozycji. Jedną z sugerowanych przez media propozycji był powrót Wojciecha Szczęsnego, który nie jest pewny tego, czy zostanie w Juventusie. Najnowsze doniesienia Fabrizio Romano wskazują na to, że ten transfer nie jest możliwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa podjął ważną decyzję. "Chce budować dobrą atmosferę"

Wojciech Szczęsny nie wróci do Arsenalu. Znany dziennikarz dementuje pogłoski

Według włoskiego dziennikarza Arsenal zamierza ściągnąć Andre Onanę, który dotychczasowo występował w Ajaksie. Kluczowe w przypadku transferu bramkarza będzie to, czy zostanie skrócone jego zawieszenia. Onana otrzymał zakaz gry do 2022 roku, gdyż w jego organizmie wykryto furosemid, czyli substancję uznawaną za doping. Piłkarz wciąż czeka w tej sprawie na apelację. Nie wiadomo, ile wynosiłaby kwota, jaką Arsenal musiałby za niego zapłacić. Według transfermarkt.de 25-letni Kameruńczyk jest wyceniany na 30 milionów euro.

Oficjalnie! Wielki powrót do Barcelony! I to za darmo

Romano odniósł się także do plotek dotyczących ewentualnego powrotu Polaka do Arsenalu. "Niemożliwe powrotne ściągnięcie Szczęsnego. BEZ SZANS" - napisał jednoznacznie na Twitterze.

Szczęsny rozegrał w barwach Arsenalu 181 spotkań w latach 2009-2015. Zachował w nich 72 czyste konta. Po odejściu z klubu występował w AS Romie, skąd trafił do Juventusu. W poprzednich sezonach Szczęsny był chwalony, ale w minionych rozgrywkach popełnił kilka błędów, co wzmogło falę spekulacji na temat jego przyszłości we włoskim klubie, zwłaszcza że Juventus jest poważnie zainteresowany ściągnięciem Gianluigiego Donnarummy.