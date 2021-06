Manchester City pilnie potrzebuje wzmocnień. Media: Lewandowski na liście życzeń

Manchester City nie zdołał pokonać Chelsea w finale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jak informują brytyjskie media, Pep Guardiola planuje dokonać licznych wzmocnień, aby w kolejnym sezonie jego drużyna była w stanie wywalczyć to trofeum. Na liście kandydatów do wzmocnienia The Citizens znalazł się Robert Lewandowski.

