To główny cel transferowy Chelsea! Ma pomóc zdobyć mistrzostwo Anglii

Chelsea pokonała w sobotnim finale Ligi Mistrzów 1:0 Manchester City. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Niemiec Kai Havertz. Dla londyńskiego klubu był to drugi w historii triumf w tych rozgrywkach. W dodatku po raz drugi dokonał tego trener, który został zatrudniony w trakcie sezonu. Teraz Thomas Tuchel stanie przed kolejnym wyzwaniem - walką o tytuł w Premier League.

Jak donosi brytyjski dziennik "The Guardian" Thomas Tuchel planuje poważne wzmocnienia przed nowym sezonem. Niemiecki szkoleniowiec ma w ciągu kilku dni podpisać nowy kontrakt z klubem i w przyszłym sezonie jego celem będzie zwycięstwo w Premier League. Głównym celem transferowym drużyny z Londynu będzie przede wszystkim ściągnięcie środkowego napastnika.

Najpoważniejszym kandydatem do zatrudnienia na Stamford Bridge jest Romelu Lukaku. Belg był już zawodnikiem Chelsea w latach 2011-2014, ale nie udało mu się zaistnieć w pierwszej drużnynie. Napastnik był wypożyczany do West Bromwich Albion i do Evertonu dokąd ostatecznie został sprzedany w 2014. Zawodnik Interu Mediolan chciałby odejść z klubu po tym jak stanowisko trenera opuścił Antonio Conte. Właściciele włoskiego klubu natomiast pilnie potrzebują pieniędzy na spłacenie zadłużenia i planują sprzedać kilku zawodników ze składu, który w ubiegłym sezonie przerwał hegemonię Juventusu w Serie A.

Lukaku do Interu trafił w 2019 roku po dwuletniej przygodzie z Manchesterem United. W tym sezonie wystąpił w 44 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 30 bramek i zaliczył 10 asyst. W sumie od początku swojego pobytu w Mediolanie rozegrał 95 spotkań, w których strzelił 64 gole i zaliczył 16 asyst.