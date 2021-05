Ryan Giggs przed sądem. Postawiono mu trzy zarzuty. "Nie przyznam się"

Sprawa dotyczy zdarzeń, do których doszło 1 listopada zeszłego roku. To wtedy Ryan Giggs został zatrzymany we własnym domu w Salford przez policję pod zarzutem napaści na Kate Greville, jego dziewczyny, która zgłosiła nie tylko napaść, ale też uszkodzenie ciała.

- 1 listopada o godz. 22.05 wezwano policję, aby zgłosić kłótnię. Kobieta po trzydziestce odniosła drobne obrażenia, ale nie wymagała leczenia. 46-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem napaści - mówił rzecznik policji hrabstwa Greater Manchester. To jednak nie wszystko, ponieważ Giggs miał napaść również na inną 20-letnią kobietę w swojej posiadłości w Salford.

Giggsowi postawiono trzy zarzuty - uszkodzenie ciała kobiety po 30. roku życia, napaść na kobietę w wieku około 20 lat oraz przypadek stosowania przymusu i kontrolowania zachowań między grudniem 2017 r. a listopadem 2020 r.

Giggs pojawił się w sądzie. Legenda Manchesteru United odpiera zarzuty

W piątek telewizja "Sky Sports" poinformowała, że Giggs po raz pierwszy pojawił się w sądzie koronnym w Manchesterze. Były piłkarz nie przyznaje się do winy i wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że "szanuje prawo i rozumie powagę zarzutów". I dodał: "Nie przyznam się do winy i nie mogę się doczekać oczyszczenia mojego nazwiska. Chciałbym życzyć Robertowi Page'owi [asystent trenera reprezentacji Walii - przyp. red.], sztabowi trenerskiemu, zawodnikom i kibicom wszelkich sukcesów na Euro tego lata".

Giggs pierwsze dwa lata przygody z piłką spędził w Manchesterze City, jednak później został legendą Manchesteru United, stając się jednym z najlepszych piłkarzy w historii. W klubie z Old Trafford Walijczyk rozegrał aż 961 meczów i jest pod tym względem rekordzistą. Giggs strzelił łącznie 168 goli, co daje mu 7. miejsce w historii klubu. Z Manchesterem United wygrał aż 13 mistrzostw Anglii, dwie Ligi Mistrzów, cztery Puchary Anglii i trzy Puchary Ligi.

Po zakończeniu kariery Giggs najpierw był tymczasowym trenerem Manchesteru United, w którym później pełnił rolę asystenta. Od 2018 roku Walijczyk jest selekcjonerem kadry narodowej. Jest także współwłaścicielem drużyny z League Two - Salford City.