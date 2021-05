Michał Karbownik coraz bliżej zmiany klubu. Dwie zagraniczne opcje

Karbownik nie może na razie zaliczyć swojego pobytu w Brighton do udanych. Po transferze z Legii Warszawa 20-latek tylko raz zagrał w pierwszej drużynie, w Pucharze Anglii z Leicester City. Polak nie zadebiutował jeszcze w lidze, a jego bilans uzupełniają dwa występy w rezerwach, w których zanotował dwie asysty.

Karbownik nie wróci do Legii, ale ma dwie inne propozycje

Portal meczyki.pl donosi, że Karbownik może zmienić klub na zasadzie wypożyczenia, aby mieć znacznie większe szanse na regularne występy. Według informacji przekazanych przez portal piłkarzem interesują się dwa zagraniczne kluby - Anderlecht Bruksela z Belgii i Twente Enschede z Holandii, a wcześniej również Legia rozważać miała wypożyczenie piłkarza. "Na razie nie radzi sobie w Brighton. Tu jednak sprawa wygląda podobnie, jak w przypadku Leeds - w południowej Anglii, owszem, myślą o czasowym oddaniu piłkarza do innego klubu, ale o powrocie do Ekstraklasy nie chcą słyszeć. Mówi się natomiast o Anderlechcie lub Twente" - czytamy na łamach portalu.

Kilka tygodni temu głos na temat Karbownika zabrał trener Brighton, Graham Potter. - Michał trafił do nas z lekką kontuzją. Trochę czasu potrzebował, aby wrócić do pełni sprawności. Jest młodym zawodnikiem, który zyskał na byciu w grupie i trenowaniu z pierwszym zespołem. To duży krok dla Karbownika, pochodzi z innego kraju, jest w młodym wieku, ale stara się przystosować do gry na tym poziomie – wytłumaczył Potter.

Michał Karbownik został kupiony przez Brighton w październiku zeszłego roku za 5,5 miliona euro z Legii Warszawa i został z powrotem wypożyczony do końca sezonu 2020/2021. W styczniu klub wycofał wypożyczenie i od tego czasu Karbownik jest pełnoprawnym piłkarzem Brighton.