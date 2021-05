Kolejny gigant wkracza do walki o Kane'a. Trzech piłkarzy na wymianę

Harry Kane w ostatnich dniach oznajmił władzom Tottenhamu, że chce odejść z klubu w zbliżającym się oknie transferowym. Media w Anglii sugerują, że taka decyzja napastnika jest spowodowana możliwym brakiem awansu do Ligi Mistrzów w drugim sezonie z rzędu. Kane chce grać w klubie, który ma takie same ambicje, jak on. Tottenham wycenia swoją największą gwiazdę na 150 milionów funtów.

Media: Chelsea proponuje trzech piłkarzy plus gotówkę za Harry’ego Kane’a

Jak podaje ESPN, Chelsea jest zdeterminowana, aby ubiec konkurencję w walce o transfer Harry’ego Kane’a z Tottenhamu. Finalista tegorocznej edycji Ligi Mistrzów jest w stanie zaoferować gotówkę plus dwóch piłkarzy pierwszego zespołu. Mowa tutaj o Tammym Abrahamie oraz Kepie Arrizabaladze. Anglik nie jest brany pod uwagę w budowie zespołu przez trenera Thomasa Tuchela, natomiast Hiszpan przegrywa rywalizację z Edouardem Mendym.

W przypadku, gdyby takie warunki nie spełniły wymagań Kogutów, Chelsea jest otwarta, aby w transakcji uwzględnić także Calluma Hudsona-Odoia, który tak jak Abraham, nie może liczyć na dużą liczbę minut u trenera Tuchela. Jeśli Kane nie zdecyduje się na transfer do klubu z Londynu, to The Blues mogą sięgnąć po Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund lub Romelu Lukaku z Interu Mediolan.

Harry Kane zagrał w 48 spotkaniach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Anglii zdobył w nich 32 bramki i zanotował 16 asyst. W Premier League Kane zajmuje pozycję lidera klasyfikacji strzelców z 22 golami ex-aequo z Mohamedem Salahem z Liverpoolu. Jego kontrakt z Tottenhamem jest ważny do końca czerwca 2024 roku.