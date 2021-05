Media: Ronaldo bliżej transferu niż kiedykolwiek. Szykuje się wielki powrót

Juventus wciąż musi walczyć o awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Andreę Pirlo zagra w najbliższą niedzielę z Bologną i musi to spotkanie wygrać. Bianconeri zajmą miejsce w pierwszej czwórce, jeśli Milan nie wygra z Atalantą lub jeśli Napoli nie będzie w stanie pokonać Hellasu Verona. Wciąż nie jest też znana przyszłość Cristiano Ronaldo.

Jak podaje hiszpański dziennik „AS", Cristiano Ronaldo jest najbliżej transferu do Manchesteru United. Portugalczyk odbył już rozmowę z trenerem Ole Gunnarem Solskjaerem, który mu nakreślił, jak ważny byłby jego powrót do czerwonej części Manchesteru i jakie byłyby plany zespołu na przyszły sezon.

Cristiano Ronaldo był piłkarzem Manchesteru United w latach 2003-2009, a do 2007 roku dzielił szatnię właśnie z Solskjaerem. Z kolei w lipcu 2009 roku Portugalczyk opuścił klub z Old Trafford na rzecz Realu Madryt za 94 miliony euro. Dziennik podaje, że niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia w lidze włoskiej, transfer Ronaldo do Anglii wydaje się najbardziej prawdopodobny.

Ronaldo zagrał w 44 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 36 bramek i zanotował cztery asysty. Kapitan reprezentacji Portugalii strzelił 29 goli w Serie A i wiele wskazuje na to, że zostanie królem strzelców (sześć bramek mniej od Ronaldo ma Romelu Lukaku z Interu). Kontrakt Cristiano Ronaldo z Juventusem jest ważny do końca czerwca przyszłego roku.