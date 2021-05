Frank Lampard może wrócić na ławkę trenerską. Negocjuje z nowym klubem

"Crystal Palace jest nadal w kontakcie z Frankiem Lampardem i jego agentem jako potencjalnym nowym menedżerem - rozmowy trwają. Abdallah Sima ze Slavii Praga jest jedną z opcji jako wzmocnienie klubu, także w przypadku, gdy Lampard zostanie zatrudniony" - przekazał po pośrednictwem Twittera dobrze poinformowany w kwestiach transferowych Fabrizio Romano.

REKLAMA

Zobacz wideo Leicester z Pucharem Anglii! Dramat Chelsea [ELEVEN SPORTS]

Zbigniew Boniek odpowiedział Błaszczykowskiemu. To już jest wojna

Lampard poważnym kandydatem na trenera Crystal Palace

Lampard od stycznia pozostaje bez pracy, po tym jak został zwolniony z Chelsea. Gdyby negocjacje Anglika z Crystal Palace zakończyły się powodzeniem, to byłby dla niego powrót do Londynu. Zespół z Selhurst Park ma zostać przebudowany, ponieważ latem kontrakty kończą się aż 15 piłkarzom, a Michy Batshuayi ma wrócić do Chelsea, gdy wygaśnie jego wypożyczenie. Co więcej kadra Crystal Palace jest obecnie najstarszą w całej Premier League.

Według angielskich mediów Lampard jest entuzjastycznie nastawiony do pracy w drużynie z Selhurst Prak, gdzie nie brakuje zdolnej młodzieży. Anglik miałby tam pole do popisu w tej materii, a talenty Tyricka Mitchella, Ebere Eze i Nathana Fergusona mogłyby się pięknie rozwijać przy 42-letnim szkoleniowcu.

Już podczas pracy w Chelsea Lampard chętnie wystawiał do gry Mason Mounta, Reece Jamesa, Tammy'ego Abrahama, Calluma Hudson-Odoiego czy też Billy'ego Gilmoura. Lampard nie jest jedynym kandydatem na stanowisko szkoleniowca Crystal Palace. Drugim jest Steven Cooper, obecnie związany ze Swansea, która walczy w play-offach Championship o awans do angielskiej elity. W pierwszym półfinale pokonała Barnsley 1:0.

Tymoteusz Puchacz zmienia klub! Jest już na testach. 3,5 miliona euro

Drużynę Crystal Palace prowadzi obecnie Roy Hodgson, ale po sezonie może opuścić ekipę z Selhurst Park, ponieważ na razie nie przedłużył kontraktu wygasającego wraz z końcem czerwca. Crystal Palace jest pewne utrzymania w Premier League. Dwa mecze przed końcem rozgrywek plasuje się na bezpiecznym 13. miejscu w tabeli.