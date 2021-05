Nagranie Pepa Guardioli już jest hitem. Tak świętował mistrzostwo [WIDEO]

Manchester City jest już pewny mistrzostwa Anglii. The Citizens sięgnęli po trzeci tytuł w czterech ostatnich sezonach, a sukces potwierdzili bez wychodzenia na murawę – trofeum zdobyli po tym, jak Manchester United przegrał z Leicesterem (1:2). Wydarzyło się to w ubiegły wtorek, gdy wielu piłkarzy City zjechało się do ośrodka treningowego, by celebrować sukces.

Zobacz wideo Drągowski wyrzucony z ławki rezerwowych! "Ale o co chodzi, o co chodzi?" [ELEVEN SPORTS]

Pep Guardiola celebrował mistrzostwo Anglii z cygarem w ustach

Wielką radość widać było szczególnie po Pepie Guardioli. Trener mistrzowskiego zespołu został nagrany zaciągając się cygarem i śpiewając piosenkę "Don't Look Back in Anger" zespołu Oasis. "Kto nie kocha Guardioli, ma śmietnik zamiast serca" – ocenił dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Opisując imprezę City, angielskie media informowały, że "nie było to nic więcej, niż grupa chłopaków, którzy wypili razem kilka piw". W ten sposób przedstawiał to zresztą też sam Pep. – Trochę popiliśmy, potańczyliśmy, poprzytulaliśmy się. O 23:30 przyjechał dostawca pizzy i to był najlepszy moment całej nocy. W Anglii w imprezowaniu chodzi o picie alkoholu, a nie o jedzenie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje – oceniał Guardiola. Jak widać, Katalończyk bawił się jednak całkiem dobrze.

Będzie wielki transferowy hit! Harry Kane powiedział w Tottenhamie: Chcę odejść

Na dwie kolejki przed końcem Premier League City ma 83 punkty, aż 13 więcej niż Manchester United. Guardiola może skupić się na przygotowywaniu zespołu do występów w angielskim finale Ligi Mistrzów, w którym 29 maja The Citizens zmierzą się z Chelsea.