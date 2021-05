Angielskie media zachwycone Mateuszem Klichem! Wielki powrót Polaka

Mateusz Klich zebrał pozytywne oceny po swoim występie w meczu przeciwko Burnley. - Długo wyczekiwany gol i to jaki! - zachwycają się angielscy dziennikarze. To bardzo dobra informacja dla Paulo Sousy, bo w ostatnich tygodniach Klich miał nawet problemy z grą, ale wydaje się, że wraca do formy.

Fot. Gareth Copley / AP