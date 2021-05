Historyczny triumf Leicester City. Zadecydował nieprawdopodobny gol

Leicester City do tej pory czterokrotnie grało w finale Pucharu Anglii. Po raz pierwszy w 1949 roku, potem trzykrotnie w latach 60., ale za każdym razem rywal okazał się lepszy. To był rekord w angielskiej piłce – żaden zespół, który nie miał na koncie triumfu w Pucharze, nie miał tylu szans na zdobycie trofeum. Najwięcej finałów przegrał Everton (osiem), ale jednak pięć razy zdołał wygrać cały turniej.

Finał odbył się tradycyjnie na Wembley. Budujące było to, że mecz mogło zobaczyć około 20 tysięcy kibiców. W Wielkiej Brytanii trwa luzowanie obostrzeń na skutek postępującej akcji szczepień. Dzięki temu jedno z najważniejszych spotkań sezonu piłkarskiego w Anglii mogło odbyć się z udziałem fanów obu zespołów.

Cudowny gol przesądził o zwycięstwie w finale Pucharu Anglii. "Co za bomba!"

Więcej z gry w pierwszej połowie mieli piłkarze Chelsea, ale nie przekładało się to na konkrety. Fani oglądali dużo walki w środku pola i w pierwszej części spotkania nie doczekali się goli. Ostatecznie w całym meczu padł tylko jeden, ale warto było na niego czekać. W 63. minucie Youri Tielemans dostał piłkę na połowie rywali. Popędził z nią kilkanaście metrów w stronę bramki Chelsea i oddał potężny strzał prawą nogą z 35 metrów. Piłka poszybowała prosto w okienko bramki strzeżonej przez Kepę Arrizabalagę, a zgromadzeni za bramką Chelsea fani Leicester wpadli w euforię. Sędziowie VAR sprawdzali jeszcze tę sytuację, czy wcześniej w tej akcji nie było zagrania ręką, ale ostatecznie arbitrzy uznali, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.

Leicester postanowiło dowieźć ten wynik do końca. Chelsea atakowała i kilka razy była bardzo bliska celu. W 78. minucie Ben Chilwell z około ośmiu metrów od bramki oddał strzał głową, po którym piłka zmierzała do bramki, przy samym słupku. Cudowną interwencją popisał się jednak Schmeichel. W 87. minucie mocny strzał z woleja z 15 metrów oddał Mason Mount, ale znowu fantastycznie zachował się bramkarz, mimo że był zasłonięty.

Ostatnia akcja to był prawdziwy rollercoaster dla obu zespołów. W 90. minucie piłkę z głębi pola w obrębie "szesnastki" odebrał Ben Chilwell. Ubiegł bramkarza i zagrał piłkę do boku. Tam jeden z obrońców Leicester, próbując wybić futbolówkę, nabił kolegę z drużyny i piłka wpadła do siatki. Wydawało się, że Chelsea dopięła swego, a Leicester wypuściło zwycięstwo z rąk. Tak jednak się nie stało – wideoweryfikacja pokazała, że w momencie podania Chilwell był na spalonym. Gol nie został uznany.

Ostatecznie to Leicester City po raz pierwszy w historii sięgnęło po Puchar Anglii. Piłkarze Chelsea będą mieli jeszcze jedną szansę na zdobycie trofeum. 29 maja, w Porto, zagrają z Manchesterem City w finale Ligi Mistrzów.