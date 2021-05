Juergen Klopp porównał Roberta Lewandowskiego i Salaha

Salah jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League wspólnie z Harrym Kanem (21 goli) i ma szansę sięgnąć po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech lat po koronę króla strzelców w Anglii. Egipcjanin jest najrówniej grającym piłkarzem Liverpoolu w przekroju całego sezonu. We wszystkich rozgrywkach jego bilans prezentuje się jeszcze bardziej okazale i wynosi już 30 bramek.

Klopp o Salahu: "Czasami jest niedoceniany. To jest absolutny top"

W czwartek Salah ustalił wynik spotkania na 4:2 z Manchesterem United na Old Trafford. Szkoleniowiec Liverpoolu, Juergen Klopp uważa, że Egipcjanin jest niedoceniany, a dowodem na to ma być pominięcie piłkarza w najlepszej drużynie sezonu Premier League. - Mo ponownie rozegrał wyjątkowy sezon i gdybyśmy prezentowali wyższy poziom, jego liczby byłyby nawet lepsze! Czy czasami jest niedoceniany? Prawdopodobnie tak, ale nie mamy na to żadnego wpływu, bo decyzje w tej sprawie podejmują inni ludzie - powiedział Klopp na piątkowej konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z West Bromwich Albion.

W dalszej części wypowiedzi niemiecki trener Liverpoolu postanowił porównać Salaha z Robertem Lewandowskim, którego przed laty prowadził w Borussii Dortmund. - To jest absolutny top. Powiem tak: jest dwóch takich zawodników. Lewandowski, z którym podpisaliśmy kontrakt wiele lat temu, gdy prowadziłem Borussię, niesamowicie się rozwinął. Natomiast Mo od gościa, który od czasu do czasu strzelał bramki i był naprawdę dobrym piłkarzem, stał się maszyną do zdobywania goli, to ogromny krok naprzód - ocenił Klopp.

I dodał: - Salah był znakomitym transferem, ale na pewno sposób, w jaki się rozwijał, w jaki traktuje siebie, jak przygotowuje się do meczów i treningów jest wyjątkowy. To prawdziwy wzór do naśladowania i absolutnie zasługuje na to wszystko.

Salah od momentu dołączenia do Liverpoolu w lipcu 2017 roku zdobył aż 124 gole w 200 meczach. Jego Liverpool w najbliższej kolejce zagra na wyjeździe ze zdegradowanym West Bromwich Albion. Ekipa Kloppa wciąż ma szansę na udział w Lidze Mistrzów, ponieważ ma do rozegrania jeszcze trzy mecze, o jeden więcej niż rywale. Obecnie Liverpool jest piąty i traci cztery punkty do czwartej Chelsea i sześć do Leicester City.