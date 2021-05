Wyciekły szczegóły negocjacji Tuchela z Chelsea. Abramowicz postawił tylko jeden warunek

Thomas Tuchel w środowy wieczór w drugim sezonie z rzędu awansował do finału Ligi Mistrzów. Rok temu zrobił to z PSG, a teraz przepustkę do finału zdobył z Chelsea. W finałowym starciu na stadionie Ataturka w Stambule zmierzy się z Manchesterem City. Dodatkowo Niemiec awansował z londyńczykami do finału Pucharu Anglii, w którym zmierzy się z Leicester. To jednak nie wystarczy, aby utrzymać się w Chelsea. Tuchel dostał od Abramowicza jedno zadanie i już niedługo będzie miał szansę udowodnić swoją wartość.

- Jest naprawdę bardzo wiele czynników, które idą ze sobą w parze. Jednym z nich jest, co Thomas Tuchel wygłosił bardzo wyraźnie po meczu z Realem Madryt, wygranie trofeum, a nie jedynie dotarcie do finału. Dokładnie taką wiadomość usłyszał od Romana Abramowicza w trakcie negocjacji. Ta relacja układa się bardzo dobrze - powiedział Christian Falk, dziennikarz "Sport BILD".

Thomas Tuchel sięgnie z Chelsea po pierwsze trofeum? Abramowicz wyznacza cel. "Sposób w jaki to zrobisz, nie jest dla nas istotny"

- [Abramowicz] powiedział: "Nie obchodzi nas czy miałeś wcześniej problemy z szefami klubu, czy pojawiły się jakiekolwiek sprzeczki. Tutaj w Chelsea jest ważna tylko jedna rzecz, zdobywanie trofeów. Sposób w jaki to zrobisz, nie jest dla nas istotny" - zdradza Falk.

To, co Tuchel zrobił w Chelsea, jest niepojęte! Który następny do bicia?

Zdaniem dziennikarza jest to idealny układ dla Tuchela. W Chelsea nie ma dyrektora sportowego, z którym mógłby popaść w konflikt, a zespół "jest bardzo głodny sukcesów, ponieważ w czasach [Franka] Lamparda nie dostawali tak konkretnych instrukcji, jak w przypadku Tuchela".

Thomasowi Tuchelowi wystarczyło półtorej godziny lotu samolotem. W tym czasie Thomas Tuchel, lecąc podpisać kontrakt z Chelsea, opracował plan jak odmienić jej grę. Pod jego wodzą londyńczycy radzą sobie wręcz rewelacyjnie. W 24 spotkaniach straciła zaledwie dziesięć goli. Tylko w jednym meczu z West Bromwich Albion (przegrana 2:5) Chelsea dała strzelić sobie więcej niż jednego gola. Bilans Tuchela w Chelsea wynosi siedemnaście wygranych, sześć remisów i dwie porażki.