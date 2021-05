Michał Helik piłkarzem sezonu! Kibice docenili jego wkład w walkę o awans do Premier League

Michał Helik trafił do Barnsley z Cracovii we wrześniu 2020 roku. To pierwszy sezon Polaka w Championship i jak widać, pokazał się on z dobrej strony. Helik rozegrał 42 z 45 meczów na zapleczu Premier League, dokładając cztery spotkania w krajowych pucharach. Strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. Walnie przyczynił się do sukcesu drużyny, którym był awans do barażów o Premier League.

Michał Helik najlepszym piłkarzem w swoim pierwszym sezonie. "To sukces całej drużyny"

- Jestem bardzo wdzięczny za głosy wszystkich fanów. Dziękuję piłkarzom i personelowi, którzy tak dobrze przywitali mnie w zespole. To był wyjątkowy rok zarówno dla mnie, jak i dla całego zespołu. Mój pierwszy rok w Barnsley, pierwszy za granicą i tak jak powiedziałem, nie mogę się doczekać, aż otrzymam tę nagrodę. To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie - powiedział Michał Helik po ogłoszeniu wyników.

Helika w Barnsley dojrzał także selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa, który powołał piłkarza na marcowe zgrupowanie. Obrońca zagrał 57 minut w meczu z Węgrami (3:3) oraz 53 minuty z Anglikami (1:2) na Wembley. Obecnie piłkarz wraz z resztą zespołu walczy o awans do Premier League.

- Naszą siłą w tym sezonie była gra zespołowa. Dzięki temu udało mi się spełnić moje marzenia o debiucie w reprezentacji Polski. Jednak to nie koniec sezonu. Cały czas wierzę, że moje kolejne marzenie również zostanie spełnione - dodał obrońca Barnsley FC.

Barnsley zakończyło sezon 2020/21 na 5. miejscu w tabeli z 78 punktami na koncie. Szans na bezpośredni awans nie było, jednak drużynie udało się trafić do fazy play-off. Kolejnym rywalem w drodze do Premier League będzie Swansea, które zajęło 4. miejsce z 80 punktami. Najbliższy dwa mecze obu drużyn odbędą się 17 i 22 maja.