Odważne słowa Kevina De Bruyne. "Manchester może utrzymać taki poziom przez 50 lat"

De Bruyne jako piłkarz Manchesteru City zdobył z nim dwukrotnie mistrzostwo Anglii, wygrywał FA Cup oraz aż trzykrotnie Carabao Cup. Teraz ma szansę na pierwszy tak wielki sukces w Europie. Anglicy znaleźli się bowiem w finale Ligi Mistrzów, w którym 29 maja zagrają przeciwko Chelsea.

REKLAMA

Zobacz wideo "Lecha czeka latem totalna demolka. Skorża? Trudno doszukać się pozytywów"

De Bruyne szczęśliwy w Manchesterze City. "Chciałbym tu pozostać"

Pomocnik Manchesteru City w normalnej sytuacji pewnie byłby rozchwytywany przez inne kluby, które kusiłyby go sporymi pieniędzmi i możliwością osiągnięcia jeszcze większych sukcesów. To ogranicza jednak fakt, że De Bruyne w trakcie obecnego sezonu podpisał z klubem nową umowę i ma być zawodnikiem drużyny z Manchesteru do końca czerwca 2025 roku.

Kompromitacja Leicester na własnym stadionie. Sześć bramek i sensacyjna porażka

- Chciałbym tu pozostać przez najbliższe lata. Według mnie mamy szansę na tytuły mistrzów Anglii i sięganie po kolejne trofea. To tak dobrze poukładana drużyna, że twierdzę, że razem możemy tego dokonać - zapewnia De Bruyne w rozmowie dla "Talksport".

Ujawnia szczegóły dnia, w którym Alex Ferguson doznał krwotoku. Krótka rozmowa z pogotowiem

"Manchester może utrzymać poziom przez 50 lat"

Belg zdecydował się na dość ciekawą i odważną deklarację. - Tu wszystko jest ułożone od początku do końca, widzę, jak pracują trenerzy i działacze, jak rekrutowani są zawodnicy i to wspaniale się rozwija. Jeśli będzie tak rosło dalej, Manchester może utrzymać poziom przez 50 lat - wskazał piłkarz.

Nowa data hitu Man United z Liverpoolem. Drużyna Solskjaera zagra dwa mecze w 50 godzin

Manchester City swoje największe sukcesy odnosił w latach 60. i 70., kiedy liczył się w europejskim futbolu. Teraz wrócił do tej roli odkąd w 2008 roku został kupiony przez Sheikha Mansoura, milionera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i dzięki jego wsparciu zbudował własną markę, kupował wielu piłkarzy za o wiele wyższe kwoty niż dotychczas i zaczął osiągać sukcesy w Premier League oraz europejskich pucharach.