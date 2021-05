Mohamed Salah może zmienić klub? To byłby hit. "Jest na liście życzeń"

Chelsea zagra w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Spotkanie odbędzie się 29 maja tego roku o godzinie 21:00. W meczu rewanżowym w półfinale europejskich rozgrywek zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela pokonał 2:0 Real Madryt. Jedną z bramek zdobył Timo Werner, który prawdopodobnie będzie miał nowego rywala w sezonie 2021/2022.

Mohamed Salah na krótkiej liście życzeń Chelsea. Nowy napastnik to życzenie Thomasa Tuchela na najbliższe okno transferowe

Według informacji podawanych przez Christiana Falka z niemieckiego magazynu "Sport BILD", na liście życzeń Chelsea znajduje się trzech napastników. Poza Mohamedem Salahem klub z Londynu obserwuje sytuację Romelu Lukaku z Interu Mediolan oraz Erlinga Brauta Haalanda z Borussii Dortmund. Poza klubem z Londynu Salah jest brany pod uwagę przez PSG jako następca Kyliana Mbappe, a wcześniej skrzydłowego obserwował Real Madryt oraz Barcelona.

Wydaje się mało prawdopodobne, że Liverpool zgodzi się na transfer jednej ze swoich największych do gwiazd do bezpośredniego rywala w walce o mistrzostwo Anglii. Salah ma ważny kontrakt z The Reds do końca czerwca 2023 roku. Egipcjanin zagrał w 43 meczach w tym sezonie i zdobył w nich 29 bramek.

Mohamed Salah bronił barw Chelsea w latach 2014-2016. W trakcie dwóch sezonów Egipcjanin przebywał na wypożyczeniu we Fiorentinie oraz Romie, a w pierwszym zespole The Blues zagrał zaledwie w 19 spotkaniach.