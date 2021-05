Nowa data hitu Man United z Liverpoolem. Drużyna Solskjaera zagra dwa mecze w 50 godzin

Fani Manchesteru United tym razem są wściekli na rodzinę Glazerów, właścicieli klubu, bo kilka tygodni temu drużyna dołączyła do Superligi. Klub ostatecznie wycofał się z udziału w tych rozgrywkach, ale to i tak nie uspokoiło kibiców. Uważają oni, że sposób, w jaki klub podjął pierwotną decyzję, był nie do zaakceptowania. Manchester poinformował o przystąpieniu do tych rozgrywek bez wcześniejszych konsultacji z fanami. Dlatego w zeszły weekend fani wtargnęli na Old Trafford przed meczem z Liverpoolem, więc władze Premier League przełożyły spotkanie.

- Jest to zbiorowa decyzja policji, obu klubów, Premier League oraz władz lokalnych. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim na Old Trafford pozostaje najważniejszym priorytetem. Rozumiemy i respektujemy siłę emocji, ale równocześnie potępiamy wszelkie akty przemocy, zniszczenia mienia oraz włamania, szczególnie przy obowiązujących ograniczeniach covidowych. Kibice mają wiele kanałów, którymi mogą wyrażać swoją opinię, ale dzisiejsze akcje mniejszej grupy z nich nie znajdują uzasadnienia - napisano w oficjalnym komunikacie.

Nowa data meczu Manchester - Liverpool

Przełożony mecz Manchesteru z Liverpoolem został przełożony na czwartek, 13 maja, o godz. 21:15. I wcale nie jest to dobra wiadomość dla piłkarzy United, bo grafik jest niezwykle napięty.

Nowy kalendarz Premier League (do 37. kolejki)

11 maja

19:00 - Manchester United v Leicester City

21:15 - Southampton v Crystal Palace

13 maja

19:00 - Aston Villa v Everton

21:15 - Manchester United v Liverpool

18 maja

19:00 Manchester United v Fulham

19:00 Southampton v Leeds United

20:00 Brighton v Manchester City

21:15 Chelsea v Leicester City

19 maja

19:00 - Everton v Wolvverhampton

19:00 - Newcastle v Sheffield United

19:00 - Tottenham v Aston Villa

20:00 - Crystal Palace v Arsenal

21:15 - Burnley v Liverpool

21:15 - West Brom v West Ham

Liderem jest Manchester City, United jest drugie, zaś Liverpool zajmuje dopiero siódmą pozycję w lidze.