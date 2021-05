Ujawnia szczegóły dnia, w którym Alex Ferguson doznał krwotoku. Krótka rozmowa z pogotowiem

5 maja 2018 roku Sir Alex Ferguson, legendarny trener Manchesteru United, doznał krwotoku mózgowego i został przewieziony do szpitala. W opublikowanym dokładnie w drugą rocznicę tych wydarzeń trailerze filmu dokumentalnego o życiu Aleksa Fergusona możemy zapoznać się z tym, jak wyglądała rozmowa syna trenera, Jasona, z dyspozytorką medyczną.

- Mój ojciec upadł – powiedział mężczyzna.

- Jak się nazywa? – zapytała kobieta, która odebrała telefon.

- Alexander Ferguson – odpowiedział Jason.

Alex Ferguson bał się o swoją pamięć "Płakałem, bo nie pamiętałem nic"

Zapytany o wspomnienia z tamtego dnia Alex Ferguson odpowiedział: "Płakałem, bo nie pamiętałem nic". Jego syn dodał, że Ferguson skrył twarz w dłoniach i powtarzał tylko "oby to nie było nic z moją pamięcią". W lutym tego roku były trener wspominał, że utrata pamięci była jego największą obawą. - Podczas tworzenia tego filmu mogłem znowu przypomnieć sobie najważniejsze momenty mojego życia, dobre i złe. Fakt, że mój syn Jason reżyseruje ten film, zapewnia szczerość i intymną relację - powiedział Alex Ferguson.

Do filmu dokumentalnego o Sir Aleksie Fergusonie zebrano 550 godzin materiału. Reżyseruje go sam Jason Ferguson, syn legendy. Film opowiada oczywiście o karierze Aleksa Fergusona w Manchesterze United, ale skupia się również na jego dzieciństwie, relacjach z ojcem, karierze piłkarskiej, jego małżeństwie i innych aspektach życia. Opowiada o nim rodzina -żona i trzech synów - a także wielcy piłkarze - Ryan Giggs i Eric Cantona.

- Stał dokładnie przed twoją twarzą i krzyczał. Ale to była relacja ojciec-syn - wspomina Giggs.

- Dokładnie wiedział, czego mi trzeba. Dlatego tak ciężko pracowałem - powiedział Eric Cantona.

Sir Alex Ferguson po krwotoku mózgu spędził w szpitalu kilka dni. We wrześniu 2018 roku wrócił na Old Trafford i został przywitany owacjami. 79-letni Szkot to jedna z największych legend w historii klubu. Przez niektórych jest uważany za najlepszego trenera w historii piłki nożnej. Manchester United prowadził w latach 1986 – 2013. Z zespołem sięgnął po 38 trofeów, w tym 13 razy zdobywał mistrzostwo Anglii, a dwa razy Ligę Mistrzów. W 1999 roku sięgnął po pierwszą w historii klubu potrójną koronę (mistrzostwo, Puchar Anglii i Liga Mistrzów).

Premiera filmu zatytułowanego "Sir Alex Ferguson: Never Give In" ma odbyć się 27 maja w kinach. 29 maja film będzie miał premierę w serwisie Amazon Prime.