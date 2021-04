Arsenal zostanie kupiony przez właściciela Spotify? Pomagają mu legendy klubu

Według brytyjskich mediów Thierry Henry, Dennis Bergkamp oraz Patrick Vieira chcą wesprzeć Daniela Eka w przejęciu Arsenalu po fali protestów kibiców przeciwko obecnemu właścicielowi. Obecnie Arsenal należy do Kroenke Sports & Entertainment (KSE), globalnej firmy założonej i prowadzonej przez Stana Kroenkego. Amerykanin poza angielskim klubem posiada m.in. zespoły amerykańskich NBA (Denver Nuggets), NHL (Colorado Avalanche) czy NFL (Los Angeles Rams).

Spotify przejmie Arsenal? Legendy mają wywrzeć presję na właścicielach klubu

Chęć kupna Arsenalu obecny szef Spotify wyraził na Twitterze. "Odkąd tylko pamiętam, już jako dziecko, kibicowałem Arsenalowi. Gdyby KSE było gotowe na sprzedaż klubu, bardzo chętnie zgłoszę swoją kandydaturę" - napisał w piątek Daniel Ek. Według "Sportsmail" rodzina Kroenkego wstrzymuje się z przedstawieniem oferty, ponieważ nie wie, czy traktować wpis Szweda poważnie.

Brytyjskie media podają, że Stan Kroenke jest skłonny wysłuchać ofert o wysokości 2 miliardów funtów. Obecny majątek Daniela Eka magazyn "Forbes" wycenia na 3,4 mld, co oznacza, że właściciel Spotify musiałby poświęcić znaczną część swoich prywatnych funduszy lub znaleźć partnera. Dlatego według "Daily Telegraph" Szwed zgłosił się do legend Arsenalu - Henry'ego, Bergkampa i Vieiry. Ruch ten miał zostać odebrany przez KSE jako chwyt marketingowy, aby "zamaskować brak funduszy na kupno klubu".

Znacznie więcej przychodów notuje serwis Spotify. "Daily Mail" podaje, że firma jest wyceniana na 50 mld dolarów, ma obecnie 345 mln użytkowników i 155 mln abonentów na całym świecie.

Thierry Henry daje nadzieję kibicom. "Nie poznaję już swojego klubu"

Protesty przeciwko obecnym właścicielom nasiliły się po ogłoszeniu listy 12 klubów-założycieli Superligi. Wśród sześciu klubów Premier League, które podpisały się pod pomysłem był właśnie Arsenal. W czwartek Josh Kroenke (syn Stana) powiedział, że klub nie jest na sprzedaż, broniąc decyzji o dołączeniu do nowych rozgrywek.

Thierry Henry z kolei przyznał w rozmowie z "The Telegraph", że wspiera kibiców, ponieważ - jego zdaniem - to do nich należy klub. - Będę wspierał Arsenal aż do śmierci, ale nie poznaję już swojego klubu. Nie rozumiem, dlaczego [Arsenal] próbował dołączyć do Superligi. To nie ma dla mnie sensu - powiedział Francuz.

Wszyscy trzej piłkarze zaangażowani w temat kupna Arsenalu występowali w klubie w podobnym czasie. Dennis Bergkamp grał w latach 1995-2006, Patrick Vieira 1996-2005, a Thierry Henry od 1999 do 2007 roku. Wspólnie dwukrotnie świętowali mistrzostwo Anglii, trzy razy zdobyli Puchar Anglii i dwa Superpuchar Anglii. Obecnie Bergkamp pełni funkcję asystenta trenera w młodzieżówce Almere City, Vieira jest trenerem OCG Nice, a Henry pozostaje bez zatrudnienia (wcześniej Montreal Impact czy AS Monaco).