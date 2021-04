Barcelona sprowadza piłkarza Manchesteru City. Guardiola już wie. "Chciałbym 15 takich zawodników"

Eric Garcia był głównym celem FC Barcelony już w poprzednim letnim okienku transferowym. Według medialnych doniesień indywidualne warunki kontraktu zawodnika zostały ustalone w grudniu minionego roku. Hiszpan miałby odejść z Manchesteru City za darmo. Aktualny kontrakt obrońcy obowiązuje do końca czerwca 2021 roku, a transfer zdaje się potwierdzać Pep Guardiola.

Zobacz wideo Puchar Ligi Angielskiej. Manchester City - Tottenham 1:0. Gol Laporta [ELEVEN SPORTS]

- Eric Garcia jest jednym z moich ulubionych zawodników. Gdybym mógł, chciałbym mieć piętnastu takich obrońców. Nie ma go na ławce, bo myślę, że przejdzie do FC Barcelony - powiedział po niedzielnym finale Pucharu Ligi Angielskiej trener Manchesteru City. "[Garcia] podpisze kontrakt do końca czerwca 2026 roku" - potwierdził na Twitterze Fabrizio Romano, dziennikarz świetnie zorientowany na rynku transferowym.

Pierwszy cel transferowy Ronalda Koemana zostanie spełniony. Garcia na ostatniej prostej do FC Barcelony

Eric Garcia był jednym z głównych celów Ronalda Koemana już w poprzednim letnim okienku transferowym. Trener FC Barcelony chciał sprowadzić 20-letniego obrońcę razem z Memphisem Depayem z Olympique Lyon. W bieżącym sezonie Eric Garcia rozegrał zaledwie 10 spotkań. Jednym z powodów tak małej liczby meczów są liczne kontuzje, które mu doskwierały. Hiszpan jest wychowankiem FC Barcelony. Następnie dołączył do młodzieżowych drużyn Manchesteru City. W pierwszym składzie angielskiego klubu występuje od 2019 roku.

- Eric Garcia jest dla mnie jak syn. Jest zawodnikiem, który po lockdownie stał się naszym najlepszym środkowym obrońcą - powiedział na początku marca Guardiola cytowany przez dziennik "Marca". I dodał: - Garcia nie jest przeciętnym zawodnikiem. To piłkarz z najwyższej półki. Będzie grał w Barcelonie.

