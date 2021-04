Rewolucja w transmisjach sportowych. Wygląda jak FIFA

W lutym telewizja BT Sport zaprezentowała widzom program "Matchday Experience", który może zrewolucjonizować telewizyjne transmisje sportowe. Jest on dostępny w Smart TV, smartfonach, tabletach i konsolach. Na początku oglądanie wydarzeń w ten sposób możliwe było tylko na urządzeniach Apple'a, projekt jest już jednak rozwijany pod kątem Androida. Portal cordbusters.co.uk informuje, że w przyszłości wszystkie te opcje mają być dostępne wyłącznie na urządzeniach z oprogramowaniem Androida.

Niesamowita technologia. Mecz wygląda jak gra

Co zawiera "Matchday Experience"? Przede wszystkim "tryb menadżera", w którym transmisja przypomina grę FIFA albo Football Managera. Zawodnicy na boisku są podpisani, a na dole ekranu jest radar pokazujący pozycję piłkarzy na boisku. System oblicza statystyki na żywo, mierzy też na przykład prędkość, z jaką piłka leciała po strzale.

To nie wszystko. BT Sport oferuje też tryb 360 stopni, w którym mecz możemy oglądać z jednej kamery, ale widzimy całe boisko. Istnieje też tryb "Watch Together", w którym ekran jest dzielony na dwie części. Na jednej oglądamy mecz, a na drugim widzimy znajomych, którzy też oglądają to samo wydarzenie.

Za pomocą smartfona kibice mogą też skorzystać z opcji "przejścia" z własnego pokoju na stadion i odbyć wirtualny spacer po obiekcie ulubionego klubu. W zależności od klubu są to szatnie, muzeum, czy tunel prowadzący na murawę.

- Chcieliśmy stworzyć coś, co wykorzystywałoby technologię rzeczywistości rozszerzonej (system łączący świat rzeczywisty i komputerowy – przyp.red.), aby przekazać widzom dodatkowe informacje bez konieczności korzystania z drugiego ekranu – powiedział dyrektor operacyjny BT Sport, Jamie Hindhaugh w rozmowie z serwisem "TechRadar".

BT Sport to telewizja dostępna w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Transmituje mecze Premier League, Puchar Anglii, Ligę Mistrzów, zawody rugby, gale bokserskie i nie tylko.

