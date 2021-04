Media: Chelsea idzie na wielkie zakupy. Priorytetem jedna z dwóch gwiazd

Odkąd Thomas Tuchel zastąpił na ławce Chelsea Franka Lamparda, angielska drużyna spisuje się rewelacyjnie. Pod wodzą niemieckiego szkoleniowca dotarła już do finału Pucharu Anglii, półfinału Ligi Mistrzów, a w Premier League zajmuje obecnie 4. miejsce, mając 55 pkt., tyle samo co piąty West Ham United.

Pomimo tego, że Chelsea zdobyła w lidze już 50 bramek, to nie ma w swojej kadrze skutecznego napastnika, który zagwarantowałby przynajmniej 15-20 goli w sezonie. Timo Werner po przyjściu z RB Lipsk cały czas ma problem z wykorzystywaniem znakomitych okazji (tylko 5 goli w lidze, a w sumie 10 we wszystkich rozgrywkach), Oliver Giroud (4 bramki w lidze) powoli zbliża się do sportowej emerytury, a Tammy Abraham (sześć trafień) nie cieszy się zbytnim zaufaniem Tuchela.

Priorytet transferowy dla Chelsea na nowy sezon. Klub chce klasową "dziewiątkę"

Klub przed nowym sezonem planuje pozyskać napastnika, który rozwiązałby problemy. Christian Falk, niemiecki dziennikarz "SportBilda" poinformował, że Chelsea zamierza pozyskać klasową "dziewiątkę". Na liście znajdują się dwa nazwiska - Erling Haaland z Borussii Dortmund i Romelu Lukaku z Interu. Pierwszy z nich ma na koncie już 35 trafień, licząc wszystkie rozgrywki, natomiast drugi prowadzi klub z Mediolanu do mistrzostwa Serie A. Belg zdobył już 21 goli w lidze i więcej ma na koncie tylko Cristiano Ronaldo z Juventusu. Co ciekawe, Lukaku w przeszłości bronił już barw Chelsea, ale nie był to dla niego zbyt udany okres. Klub dwa razy oddawał go na wypożyczenie do West Bromu i Evertonu, a następnie ten drugi zespół zdecydował się na definitywne wykupienie go za 35 mln euro.

Falk ponadto dodał, że Chelsea nie planuje sprowadzić utalentowanego piłkarza BvB, Jude'a Bellinghama.

Już w sobotę 24 kwietnia Chelsea zagra na wyjeździe w derbach Londynu z West Ham United w kluczowym spotkaniu w kontekście walki o Top4 w lidze angielskiej. Początek starcia o g. 18:30. Więcej o Chelsea Tuchela można przeczytać TUTAJ.