Jan Bednarek chwalony przez Anglików. "Wyleczył swój zespół"

Porażka z Tottenhamem była dla Southampton już trzecią z rzędu. Drużyna Jana Bednarka tydzień temu przegrała w lidze 0:3 z West Bromem, a w weekend musiała uznać wyższość Leicester (0:1) w półfinale Pucharu Anglii. W lidze zespół zajmuje 14. miejsce, a za jeden z powodów gorszych wyników uznaje się obronę zespołu. W ostatnich pięciu ligowych meczach Southampton stracił 14 goli. Środowa porażka jest lekkim powiewem optymizmu, gdyż pomimo dwóch straconych bramek, defensywa Southampton zagrała w końcu całkiem dobre spotkanie.

Bednarek pochwalony przez Anglików. "Dobry występ"

Najwięcej słów krytyki spadało do tej pory na Jana Bednarka. Angielskie media twierdziły, że menedżer Southampton Ralph Hasenhuettl powinien dać odpocząć Polakowi i zastąpić go Jackiem Stephensem. Lokalny portal "HampshireLive" pisał nawet, że reprezentant Polski "stracił swój urok" i, że jego gra w meczu z West Bromwich to był wstyd.

W meczu z Tottenhamem 25-latek zaprezentował się jednak solidnie. Nie umknęło to także angielskim mediom, które tym razem pochwaliły go. – To był dobry występ Bednarka. Wygląda na to, że wyleczył swój zespół z niektórych problemów w obronie – napisał dotychczas najbardziej wobec niego krytyczny portal "HampshireLive" i dał mu ocenę "6". – Kilka razy efektownie zatrzymywał akcje i przechwytywał piłkę, gdy jego zespół prowadził, ale ostatecznie nic nie mógł zrobić, ponieważ Spurs znaleźli w końcu drogę do bramki – napisali z kolei dziennikarze 90min.com. Portal ocenił Polaka na "siódemkę" w dziesięciostopniowej skali. Portal bbc.com dał polskiemu obrońcy ocenę 5.83, co dało mu piąte miejsce w drużynie.

Mimo krytycznych opinii, Bednarek należy do najbardziej eksploatowanych zawodników Southampton. Polak rozegrał w tym sezonie już 38. spotkań we wszystkich rozgrywkach, co przełożyło się na 3133 minuty spędzone na murawie. Więcej minut (3420) rozegrał jedynie kapitan zespołu James Ward-Prowse.