Brytyjczycy tworzą własną Superligę. Dostała już zgodę FIFA, UEFA i rządu

W ostatnich dniach świat futbolu został poruszony przez nieudolne plany założenia europejskiej Superligi. 12 wielkich klubów chciało odejść z Ligi Mistrzów i założyć własne rozgrywki, jednak po reakcji kibiców, ekspertów, piłkarzy i trenerów większa część klubów wycofała się z tego projektu.

Superliga zaczęła się sypać przez niezdecydowanie klubów angielskich. Najpierw z Superligi wycofała się Chelsea, później Manchester City, a za nimi kolejne cztery kluby: Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham. Na decyzję klubów z Anglii wpływ miały nie tylko opinie świata futbolu, ale też polityki. Pomysł utworzenia Superligi bardzo szybko skrytykował premier Wielkiej Brytanii - Boris Johnson - a po decyzję klubów o wycofaniu się z projektu pochwalił książę William, który pełni funkcję wiceprezesa angielskiej federacji piłkarskiej.

Decyzja klubów Premier League nie znaczy jednak, że w futbolu nie czekają nas zmiany. UEFA dopiero co zatwierdziła nowy format Ligi Mistrzów, ale wiele wskazuje na to, że zmiany czekają nas też na poziomie rozgrywek krajowych. FIFA i UEFA są coraz bardziej otwarte na pomysły łączenia lig, co już wcześniej potwierdziły, pozytywnie zapatrując się na możliwość zjednoczenia lig belgijskiej i holenderskiej.

Powstanie brytyjska Superliga?

Czwartkowe "The Sun" poinformowało, że w Wielkiej Brytanii kształtu nabiera pomysł dołączenia do Premier League dwóch największych klubów szkockich: Rangers FC i Celticu oraz pomniejszenia ligi do 18 zespołów. Idea przyłączenia szkockich gigantów do Premier League nie jest niczym nowym. Do tej pory jednak oba kluby nie mogły się zdecydować, czy za nieporównywalnie większe pieniądze płynące od telewizji i z samych rozgrywek chcą podjąć rękawicę na znacznie wyższym poziomie.

"Otwarcie się na Rangersów i Celtic ma wielkie znaczenie. Niezależnie od tego, czy Superliga by powstała, czy nie, Premier League musi się zmienić i zwiększyć poziom. Dołączenie dwóch tak wielkich klubów nie tylko podniosłoby rywalizację, ale też przyciągnęło jeszcze większą uwagę nadawców oraz ich pieniądze" - "The Sun" cytuje swojego anonimowego informatora z jednego z angielskich klubów.

Poza dołączeniem Rangersów i Celticu oraz zmniejszeniem ligi do 18 drużyn projekt brytyjskiej Superligi zakłada rozgrywki play-off między najlepszą czwórką na koniec sezonu zasadniczego. "The Sun", powołując się na anonimowe źródło, twierdzi nawet, że w niedalekiej przyszłości Premier League mogłaby zostać zmniejszona do 14 zespołów.

Rangers FC i Celtic to niekwestionowani giganci w lidze szkockiej. Pierwsi zdobyli 55 mistrzowskich tytułów, drudzy o cztery mniej. Następne w kolejności Aberdeen, Heart of Midlothian i Hibernian mają raptem po cztery mistrzostwa kraju. Ostatnim klubem, który przełamał duopol Rangersów i Celticu było Aberdeen, które mistrzostwo zdobyło w sezonie 1984/85.

W angielskich strukturach grają już niektóre kluby z Walii, a największe sukcesy odnosiło w ostatnich latach Swansea City (obecnie występuje w Championship, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym). Grając w europejskich pucharach Swansea reprezentowało jednak Anglię, a Walijczycy nadal mają swoją ligę.