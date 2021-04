Kamil Grosicki na wylocie z WBA. "Najwyższy czas zrozumieć, że to koniec"

Kamil Grosicki od zawsze marzył o grze w Premier League. Marzenia spełnił jeszcze jako zawodnik Hull City, a po spadku tego zespołu do Championship trafił do WBA. Teraz jego sytuacja jest wręcz dramatyczna. Trener zespołu, który rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Premier League, nie widzi dla Grosickiego miejsca w składzie. W tym sezonie polski skrzydłowy we wszystkich rozgrywkach wystąpił łącznie w pięciu spotkaniach notując dwie asysty. Ostatni mecz rozegrał 19 stycznia.

Kamil Grosicki nie ma czego szukać w WBA? Ogromna konkurencja w składzie

Mimo tego podjął decyzję, że nie odejdzie z klubu w zimowym oknie transferowym, tylko będzie walczył o skład. Niestety, wygląda na to, że tę walkę sromotnie przegrał. W rozmowie z WP Sportowe Fakty angielski dziennikarz "Express & Star" oraz "Shropshire Star", Luke Hatfield, wymienia aż pięciu piłkarzy, którzy w hierarchii są wyżej od Grosickiego. - Sam Allardyce znalazł system, w którym brakuje dla niego miejsca nawet na ławce. W hierarchii przed Polakiem są Callum Robinson, Matheus Pereira, Robert Snodgrass, Grady Dianganga oraz Matt Phillips. Zarówno zawodnik, jak i klub są świadomi tego, na czym stoją. Kontrakt Grosickiego obowiązuje tylko do końca czerwca. Przed Grosickim ostatnie tygodnie w WBA – twierdzi dziennikarz.

Co dalej z Polakiem? Hatfield twierdzi, że "Grosik" może zostać na Wyspach, ale w Championship. Mało prawdopodobne jednak, żeby został w WBA po spadku tej drużyny z Premier League. - Jeśli klub spadnie, a Allardyce, na którego korzyść przemawiają ostatnie tygodnie, zostanie, na pewno nic się nie zmieni. Być może to najwyższa pora, aby obie strony zrozumiały, że niezależnie od wszystkiego, to koniec tej współpracy – przewiduje Hatfield.

Inną opcją dla Grosickiego mógłby być wyjazd za granicę. Angielskie media kilka dni temu informowały, że Polakiem interesuje się zespół z Ligue 1 - AS Saint-Etienne. Jednak żaden transfer nie poprawi sytuacji Grosickiego w kontekście reprezentacji Polski przed Euro 2016. Trudno obecnie przewidzieć, czy 32-latek znajdzie się w kadrze na turniej po wielu miesiącach bez gry.

West Bromwich Albion zajmuje aktualnie przedostatnie, 19. miejsce w tabeli Premier League. Do bezpiecznego miejsca tracą osiem punktów. Do rozegrania pozostało jeszcze siedem kolejek.