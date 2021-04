Mieliśmy świetne relacje, ale pewnego dnia coś się zmieniło - Paul Pogba zaczepił Jose Mourinho

W czwartek Manchester United pokonał Granadę 2:0 i awansował do półfinału Ligi Europy, gdzie zmierzy się z AS Romą. Jedną z kluczowych postaci angielskiej drużyny był Paul Pogba, który zaliczył asystę przy pierwszej bramce dla swojego zespołu, którą strzelił Edinson Cavani. W najbliższy weekend United zmierzą się z Burnley w ramach 32. kolejki Premier League. Przed tym spotkaniem telewizja "Sky Sports" opublikowała wywiad z francuskim piłkarzem, w którym poruszył on między innymi temat konfliktu z Jose Mourinho.

Pogba porównuje Solskjaera do Mourinho. "Ole nigdy nie stawiałby się przeciwko zawodnikom"

Pogba w wywiadzie dla angielskiej telewizji porusza wiele ciekawych tematów, ale szczególnie interesująca jest kwestia jego relacji z Jose Mourinho. W trakcie kadencji Portugalczyka na Old Trafford głośno mówiło się o poważnym konflikcie pomiędzy nim a francuskim pomocnikiem. Sam zawodnik temu nie zaprzecza, ale dodaje, że na początku mieli bardzo dobre stosunki. - Swego czasu miałem świetną relację z Mourinho, wszyscy to dostrzegali, ale nikt nie wie, co się zmieniło pewnego dnia. To bardzo dziwna sprawa, trudno mi to nawet wam wytłumaczyć, bo sam nie wiem, o co poszło - wspomniał Pogba.

28-latek porównał także Mourinho do obecnego trenera Manchesteru United, Ole Gunnara Solskjaera, z którym dogaduje się bardzo dobrze. - To, co teraz łączy mnie z Ole to coś zupełnie innego, on nigdy nie stawiałby się przeciwko zawodnikom - stwierdził. - Być może Ole mógłby kogoś nie wystawiać do składu, ale to nie byłoby tak, że zwyczajnie by ich odsunął, jakby w ogóle nie istnieli. Taka jest właśnie różnica pomiędzy nim a Mourinho - zakończył Francuz.

Paul Pogba gra dla Manchesteru United od 2016 roku. W tym sezonie wystąpił do tej pory w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek i zaliczył sześć asyst. Jego umowa z klubem obowiązuje do czerwca 2022 roku.