Nowy sponsor Tottenhamu wyśmiał drużynę. Teraz przeprasza. "Badamy, co się stało"

Partnerstwo obu stron zostało ogłoszone w czwartek 15 kwietnia. Niedługo po tej informacji na profilu marki Dulux na Twitterze pojawiły się kontrowersyjne wpisy. Choć zostały one usunięte, to i tak wielu użytkowników zrobiło screeny postów i puściło dalej w sieci.

"Pies mógłby wykonać lepszą robotę od defensywy Tottenhamu"

Ogłaszając umowę, zamieszczono m.in. zdjęcie psa kojarzonego z marką Dulux. Był on stadionie Tottenhamu. Jeden z użytkowników zadał pytanie, "czy mógłby być środkowym obrońcą". Marka odpowiedziała, że owczarek staroangielski "mógłby wykonać lepszą robotę". Wśród postów pojawiły się również wpisy wyśmiewające to, że w ostatnich latach Tottenham nie zdobył trofeum.

W czwartek po południu marka Dulux zamieściła na Twitterze przeprosiny. "Jest nam bardzo przykro z powodu postów z dzisiejszego ranka, które opublikowano w odpowiedzi na ogłoszenie naszej współpracy z Tottenhamem. Nie odzwierciedlają one tego, jak dumni jesteśmy z bycia oficjalnym dostawcą farb dla klubu. Badamy, co się stało i przepraszamy wszystkich fanów Spurs" - czytamy.

Jose Mourinho odcina się od całej sytuacji

O kontrowersyjne wpisy na Twitterze zapytany został Jose Mourinho na konferencji prasowej przed piątkowym meczem z Evertonem. Portugalczyk stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem jest unikanie tego tematu. "Nie wiem, o czym mówisz, ale może to niesamowity ruch strategiczny. Jeśli miałbym coś skrytykować, a potem zdać sobie sprawę, że to była strategiczna decyzja, to byłbym w złej sytuacji" - powiedział.

Już w tym miesiącu Tottenham będzie miał okazję zakończyć trwającą od sezonu 2007/08 posuchę, jeśli chodzi o zdobywane trofea. Spurs zagrają z Manchesterem City 25 kwietnia w finale Carabao Cup.