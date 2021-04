Narażają piłkarzy na niebezpieczeństwo. "Nie mamy pojęcia, kim są". Prawdziwa plaga

Profesjonalni "eBayers" – tak angielski "Daily Mail" nazywa łowców autografów, którzy nie cofną się przed niczym, aby zdobyć podpis piłkarza lub trenera. Często kibice są zdolni do dużych poświęceń, aby zdobyć autograf swojego idola. Inni po prostu pasjonują się kolekcjonowaniem tego typu pamiątek. Grupa, którą opisuje "Daily Mail", posuwa się jednak za daleko, a ich działania nie są motywowane sympatią do drużyny, tylko chęcią zarobku. Nazwa "eBayers" wzięła się od popularnego serwisu aukcyjnego "eBay". Właśnie tam łowcy autografów wystawiają na sprzedaż swoje "zdobycze".

Autografami zarabiają na życie. Niemal 2000 złotych za jedną koszulkę

Jak działają? W zeszłym tygodniu ofiarą ich starań padł Ole Gunnar Solskjaer, trener Manchesteru United. Szkoleniowiec opuścił hotel, w którym przed meczami domowymi jest skoszarowana jego drużyna i od razu był śledzony. Już na pierwszych światłach Solskjaer musiał się zatrzymać, a wtedy kierowca stojącego za nim auta wysiadł, podszedł do samochodu trenera i zapukał w szybę. Chciał autograf.

Innym razem łowcy autografów wystraszyli niewymienionego z nazwiska piłkarza Premier League, rodem z Ameryki Południowej. Zawodnik, opuszczając centrum treningowe, zauważył Range Rovera, który zaczął za nim jechać. Zawodnik spanikował jakiś czas później, kiedy samochód z dwoma mężczyznami w środku przejechał za nim już 10 mil. Piłkarz poinformował przez telefon człowieka odpowiedzialnego w klubie za bezpieczeństwo, że ma podejrzenie, że mężczyźni chcą go napaść. Został poinstruowany, żeby zachował spokój i nie wchodził z mężczyznami w żadne interakcje. Zawodnik dojechał do domu i zamknął się w środku. Po kilku godzinach wyszedł, a śledzący go samochód zniknął.

Uważa się, że za tymi przypadkami stoją właśnie profesjonalni łowcy autografów. Czy ten biznes jest wart takiego zachodu? "Daily Mail" podaje, że za koszulkę Manchesteru United podpisaną przez Marcusa Rashforda i zapakowaną jako prezent można dostać ponad 350 funtów (ponad 1800 złotych). Koszulka Kevina de Bruyne bez żadnych wykończeń, ale z podpisem piłkarza, to 175 funtów (ponad 900 złotych). Sama koszulka kosztuje około 50 funtów. Złożony na niej podpis gwiazdy powoduje, że nagle taka pamiątka jest warta kilkukrotnie więcej.

Koronawirus wymusił zmianę taktyki. Kluby są zaniepokojone

Zwykle osoby trudniące się polowaniem na autografy czekały na piłkarzy pod centrami treningowymi, stadionami czy hotelami. Koronawirus sprawił jednak, że dostęp do tych miejsc jest utrudniony. Kluby pilnują, aby w pobliżu ekipy nie było osób niepożądanych. Łowcy zmienili więc taktykę. Ta z kolei niepokoi kluby, które nie wahają się zgłaszać niektórych spraw na policję. Tak zrobiło Leeds United, kiedy dwóch piłkarzy klubu było śledzonych przez obce osoby do ich domów. Nic dziwnego, że wolą dmuchać na zimne. W marcu dom Robina Olsena, bramkarza Evertonu, został obrabowany przez agresywnych napastników. Zamaskowani mężczyźni weszli do domu, grożąc domownikom maczetami. Okradziono też dom trenera Evertonu, Carlo Ancelottiego.

"Daily Mail" donosi, że Liverpool zgłosił wiele przypadków osób koczujących przed domami piłkarzy. Czekali oni, aż gracze pójdą do swoich samochodów. Wtedy wystarczyło poczekać, aż zawodnik zatrzyma się na światłach. Następnie należało podejść, zapukać w szybę i poprosić o podpis. Tak, jak miało to miejsce w przypadku Solskjaera. Tego typu taktyka jest stosowana też wobec drużyny Chelsea. "Daily Mail" informuje, że w pobliżu stadionu londyńskiego klubu są dwa skrzyżowania, na których ustawiono sygnalizację świetlną. W zasadzie niemożliwe jest przejechać przez nie na zielonym od razu, więc tam zbierają się łowcy autografów. Nie wszyscy są co prawda profesjonalnymi zbieraczami podpisów, ale ci, którzy po prostu chcą mieć pamiątkę, sami nie są lepsi. Według "Daily Mail" doszło pewnego razu do sytuacji, że jeden z rodziców wysłał swoje ośmioletnie dziecko na środek drogi, aby mieć pewność, że piłkarz Chelsea się zatrzyma.

Innym powodem, dla którego klubom nie podoba się cała sytuacja, jest ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. Polujący na autografy ludzie wsadzają głowy do samochodów piłkarzy narażając ich na niebezpieczeństwo. – Tyle pieniędzy wydajemy na "bańkę". Przez cały tydzień piłkarze dostosowują się do zasad, aby wszyscy byli bezpieczni. A potem są nagabywani przez obcych ludzi, którzy wsadzają głowę do ich samochodów. Nie mamy pojęcia, kim są, gdzie byli, z kim mieli kontakt – mówi cytowana przez "Daily Mail" osoba z otoczenia jednego z sześciu najlepszych klubów w Premier League.

Kluby jednak niewiele mogą zrobić, aby powstrzymać to zjawisko. Także z tego powodu, że łowcy autografów mieszają się ze zwykłymi kibicami, którzy po prostu chcą zdobyć cenną pamiątkę. W ośrodku treningowym Chelsea pojawiły się znaki, które informują, że wyjeżdżający stamtąd piłkarze nie mogą się zatrzymywać. Zawodnicy Wolverhampton dostali instrukcje, aby dopytać się, dla kogo wpisać dedykację. Niektórzy "eBayers" są już rozpoznawani przez zawodników. Wtedy piłkarze niechętnie się zatrzymują. – Znowu ten gość. Ostatnio nazwał mnie dupkiem, bo się nie zatrzymałem – tak do swoich kolegów z drużyny według "Daily Mail" miał się zwrócić jeden z piłkarzy angielskiego zespołu.

Na działaniach "eBayers" cierpią zwykli kibice. Profesjonalni łowcy potrafią znaleźć się na początku kolejki. Kiedy chcą, żeby piłkarz podpisał koszulkę, mają ze sobą podkładkę, aby było łatwiej podpisać trykot. Kiedy mają do podpisania książkę, to mają już zaznaczone miejsca, w których dany zawodnik ma złożyć autograf. Piłkarze są rzecz jasna zmęczeni tym wszystkim i coraz mniej chętnie rozdają autografy. W takich sytuacjach podpisu może nie uzyskać właśnie jakiś kibic. Zdarza się, że niektórzy członkowie zespołu sami wychodzą do fanów i składają autografy, ale tylko najmłodszym.

Na razie jednak kluby mają ograniczoną zdolność do ochrony przed "eBayers". Manchester United przejął na siebie organizację podróży Solskjaera, a Liverpool i Leeds udzielają piłkarzom porad, jak zachowywać się w określonych sytuacjach.