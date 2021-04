Miał zostać gwiazdą, ale w wieku 25 lat kończy z europejską piłką. "Marzę o tym"

Lucas Torreira ma dopiero 25 lat, ale już od dawna uchodził za duży talent. Renomę wyrobił sobie w Serie A, gdzie grał w latach 2015-18 w Sampdorii Genoa. Później trafił do Arsenalu, który zapłacił za środkowego pomocnika blisko 30 milionów euro. Londynu jednak nie podbił, więc w październiku 2020 roku został wypożyczony do Atletico. W Madrycie pełni rolę drugoplanową, bo licząc wszystkie rozgrywki spędził na murawie zaledwie 671 minut. Na domiar złego przeżył rodzinną tragedię, bo na koronawirusa zmarła jego matka.

REKLAMA

- Próbuję dostosować się do sytuacji, wciąż nie mogę tego zrozumieć, ale z czasem nauczymy się żyć z tym bólem. Moja mama miała 53 lata i umarła na COVID. We Fray Bentos (miasto w Urugwaju - przyp.red.) było ognisko koronawirusa, przez jedenaście dni walczyła o życie, ale w poniedziałek otrzymałem najgorszą wiadomość - opowiadał da tygodnie temu Torreira w poruszającej rozmowie ze stacją ESPN.

Zobacz wideo Archaiczna zasada psuje Ligę Mistrzów? "Dochodzi do kuriozalnych sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #84]

Media: Juventus niezadowolony z Wojciecha Szczęsnego. Możliwy powrót do Anglii

Torreira o krok od transferu

Urugwajczyk wyjawił też, że nie chciałby już występować w Europie. - Futbol to nie tylko Europa. Chcę być blisko mojego domu i mojej rodziny. Należę do Arsenalu, jestem wypożyczony do Atletico, ale chciałbym odejść do Boca Juniors. Wierzę, że kluby się dogadają - przekonywał dwa tygodni temu. Ale teraz temat powrócił. I znowu w rozmowie z ESPN.

- Chcę trafić do Boki. Mam 25 lat i wiem, że to klub, który walczy o najwyższe cele. Marzę o tym, by uszczęśliwiać fanów, ale wiem, że wcale nie jest to łatwe. Myślę, że argentyński klub dogada się z Arsenalem w sprawie wypożyczenia - oświadczył 26-krotny reprezentant Argentyny.

Zachowanie Cristiano wywołało burzę we Włoszech. "Ronaldo ma dość"