Manchester United zgarnie gwiazdę Borussii Dortmund? Jest porozumienie

Nawet 108 mln funtów - tyle za Jadona Sancho wymagała Borussia Dortmund latem poprzedniego roku. Manchester United był gotowy zaoferować wtedy 80 mln funtów, o czym pisały brytyjskie media. Do transakcji jednak nie doszło, ale "The Times" właśnie informuje, że po kilku miesiącach od negocjacji władze BVB są w stanie obniżyć swoje oczekiwania. I to znacznie, bo do 86 mln funtów.

Manchester United wreszcie dopnie upragniony transfer? Borussia Dortmund jest gotowa obniżyć cenę

Według brytyjskiego dziennika przedstawiciele Manchesteru United usiedli już do rozmów z niemieckim klubem i nawet doszli do wstępnego porozumienia. Warunkiem sprzedaży Jadona Sancho za 86 mln funtów jest zakwalifikowanie się przez BVB do następnej edycji Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund przygotowuje się do rewanżowego spotkania w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Anglików 2:1. Drugi mecz zostanie rozegrany na Signal Iduna Park w środę o 21. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Sancho nie trafi do Manchesteru City?

Obniżona oferta za Jadona Sancho przykuła uwagę także innych europejskich potęg. Jak informuje David Ornstein z "The Athletic", sytuację 21-latka obserwuje Paris Saint-Germain. A poza PSG czy Manchesterem United piłkarz znajduje się jeszcze na liście życzeń Chelsea, Juventusu czy Realu Madryt.

Jadon Sancho w barwach Borussii Dortmund rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 12 bramek i zanotował 16 asyst. Jego kontrakt z BVB jest ważny do czerwca 2023 roku. W Bundeslidze więcej asyst od Sancho (11) ma tylko Daichi Kamada (13) i Filip Kostić z Eintrachtu Frankfurt (14) oraz Thomas Mueller z Bayernu Monachium (16).