Angielskie media pod wrażeniem Jakuba Modera. "Wyjątkowy"

Jakub Moder wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Brighton i jak na razie wygląda na to, że prędko go nie odda. Były zawodnik Lecha Poznań radzi sobie dobrze na angielskich boiskach, nawet na nietypowej dla siebie pozycji. W poniedziałkowym meczu z Evertonem Moder ponownie wystąpił na pozycji lewego wahadłowego. Polak szukał swojego pierwszego trafienia na boiskach Premier League, w całym meczu oddał cztery strzały na bramkę. Ostatecznie został zmieniony w 87. minucie.

Angielskie media doceniły Jakuba Modera. "Wyjątkowy"

Występ Modera został doceniony przez angielskich dziennikarzy i kibiców. Znalazło to odzwierciedlenie w notach, jakie 22-latek otrzymał po tym meczu. Portal "WhoScored.com", wystawiający piłkarzom oceny na podstawie danych statystycznych, wyliczył Moderowi notę 6.7. Był to szósty wynik w zespole. Podobnie Moder został oceniony przez BBC, gdzie również otrzymał notę 6.7 i również został oceniony lepiej niż pięciu jego kolegów.

Portal 90min.com ocenił występ Modera na "6" w dziesięciostopniowej skali. Wyższą ocenę otrzymał tylko Yves Bissouma. – Oddał ładny strzał po ładnej akcji na początku meczu, po czym piłka minęła bramkę. Niewiele brakowało, a zaliczyłby asystę do Welbecka, ale jego krzyżowe podanie zostało przecięte – napisali dziennikarze. Jeszcze lepiej Moder został oceniony przez "SkySports", który wystawił mu notę "7". Nikt nie dostał w zespole wyższej oceny, choć graczem meczu został wybrany Yves Bissouma.

Najlepszą notę Polak uzyskał od dziennikarzy "brightonandhoveindependent.co.uk". Moder dostał ocenę "8", co było najwyższą notą w zespole, razem z Bissoumą. "Wyjątkowi" - napisano o nich w tytule do artykułu. – Reprezentant Polski bez problemu wszedł do składu. Grał na lewej stronie i prawie trafił do bramki po dwóch przyzwoitych próbach w pierwszej połowie – napisali dziennikarze.

Dzięki bezbramkowemu remisowi z Evertonem, Brighton wskoczyło na 15. miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Jakuba Modera ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Everton jest ósmy.