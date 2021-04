Moder w pierwszym składzie trzeci mecz z rzędu. Czeka na pierwszego gola

Jakub Moder zbiera w Anglii coraz lepsze recenzje i wszystko wskazuje na to, że na dłużej wywalczył miejsce w pierwszym składzie Brighton. Szkoleniowiec zespołu Graham Potter zdecydował, że młody pomocnik wystąpi w wyjściowej jedenastce w meczu z Evertonem. Tu można obserwować wynik na żywo tego spotkania.

Jakub Moder trzeci mecz z rzędu w pierwszym składzie

Podobnie jak w meczach z Newcastle United oraz Manchesterem United, 22-latek będzie występować na lewej stronie pomocy. Moder będzie mieć również zadania defensywne, gdyż Brighton gra ustawieniem z trójką obrońców. Oznacza to, że ustawiony na lewej stronie pomocnik często musi cofać się do obrony.

– Moje miejsce jest w środku pola, nie mam problemu jednak, żeby grać na nowej pozycji. Trener Potter jest bardzo miły i pomocny, a do tego świetnie zarządza drużyną na boisku. Jesteśmy dobrze przygotowani taktycznie do każdego przeciwnika. Jestem we właściwym miejscu i mogę czynić postępy – mówił Jakub Moder w rozmowie z portalem "The Athletic".

Dzisiejsze spotkanie będzie trzecim z rzędu spotkaniem, w którym Polak dostanie szansę od pierwszej minuty. Moder trafił do Brighton w styczniu tego roku. W Premier League zadebiutował pod koniec lutego w przegranym 0:1 z West Bromem, kiedy to wszedł na ostatnie sześć minut. Jak dotąd, Polak wystąpił w czterech spotkaniach, w których rozegrał 186 minut. Drugi z Polaków grających w Brighton, Michał Karbownik, nie znalazł się w kadrze na dzisiejsze spotkanie.

Mecz Brighton - Everton rozpocznie się o godz. 21:15. Tu można obserwować wynik na żywo. W polskiej TV spotkanie można oglądać na Canal + Sport.