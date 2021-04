Historyczny moment w karierze Jose Mourinho. Tak źle jeszcze nie było

Tottenhamowi pozostały dwa fronty do wywalczenia awansu do europejskich pucharów w sezonie 2021/2022 - mowa o Pucharze Ligi oraz Premier League. 25 kwietnia 2021 roku o godzinie 17:30 Tottenham zagra mecz z Manchesterem City, którego stawką jest awans do Ligi Europy. Z kolei w lidze zespół prowadzony przez Jose Mourinho zajmuje 7. miejsce z 49 punktami i traci sześć punktów do West Hamu United, które znajduje się na czwartej lokacie, gwarantującej awans do Ligi Mistrzów.

Po raz pierwszy Jose Mourinho przegrał dziesięć meczów w lidze

Tottenham wyszedł na prowadzenie w meczu z Manchesterem United w 40. minucie za sprawą bramki zdobytej przez Heung-Min Sona. W drugiej połowie zespół prowadzony przez Jose Mourinho oddał inicjatywę rywalowi, a ten strzelił trzy gole za sprawą Freda, Edinsona Cavaniego i Masona Greenwooda. W 34. minucie Son upadł po starciu ze Scottem McTominayem, przez co nie uznano bramki Manchesteru United. Ole Gunnar Solskjaer stwierdził, że Koreańczyk symulował, a tuż po meczu gracz Tottenhamu był obrażany w mediach społecznościowych na tle rasistowskim.

Porażka 1:3 z Manchesterem United była dla Jose Mourinho historyczna, ponieważ to był dziesiąty przegrany mecz przez jego drużynę w lidze. W jego trenerskiej karierze jak dotąd nie doszło do takiej sytuacji. Jedynym zespołem, który dwukrotnie pokonał w tym sezonie Tottenham, jest Liverpool. Poza tym z "Kogutami" w lidze wygrywały takie zespoły, jak Everton, Leicester City, Brighton, Manchester City, Chelsea, Arsenal i West Ham United.

Tottenham w kolejnej kolejce ligowej zmierzy się z Evertonem, które ma dwa punkty straty do zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho. Wcześniej jednak drużyna, którą zarządza Carlo Ancelotti, zagra z Brighton – mecz ten odbędzie się 12 kwietnia tego roku o godzinie 21:15. W przypadku wygranej Evertonu londyńczycy spadną na 8. miejsce w tabeli. Spotkanie Everton - Tottenham rozpocznie się w piątek 16 kwietnia o godzinie 21:00.