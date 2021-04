Trener Brighton zabrał głos ws. Michała Karbownika. Wytłumaczył, dlaczego nie gra

Michał Karbownik został kupiony przez Brighton w październiku zeszłego roku za 5,5 miliona euro z Legii Warszawa i został z powrotem wypożyczony do końca sezonu 2020/2021. W styczniu klub wycofał wypożyczenie i od tego czasu Karbownik jest pełnoprawnym piłkarzem Brighton. Do tej pory zagrał tylko w jednym meczu w pierwszym zespole – konkretnie w piątej rundzie FA Cup w meczu z Leicester City (0:1). Polak zagrał wtedy 90 minut. - Przeciwko Leicester zagrałem po prawej stronie, ale czuję się dobrze, grając na obu stronach defensywy i w pomocy. Nie robi mi różnicy, gdzie gram, dopóki jestem w zespole – mówił.

Graham Potter szczerze o sytuacji Michała Karbownika: Potrzebuje nieco więcej czasu

Michał Karbownik wciąż nie dostał szansy na debiut w Brighton w rozgrywkach Premier League. Na konferencji prasowej przed meczem z Evertonem głos w jego sprawie zabrał trener Graham Potter. Brytyjczyk zwraca uwagę na to, że Karbownik dołączał do klubu z lekkim urazem. – Michał trafił do nas z lekką kontuzją. Trochę czasu potrzebował, aby wrócić do pełni sprawności. Jest młodym zawodnikiem, który zyskał na byciu w grupie i trenowaniu z pierwszym zespołem. To duży krok dla Karbownika, pochodzi z innego kraju, jest w młodym wieku, ale stara się przystosować do gry na tym poziomie – powiedział.

Zdaniem Grahama Pottera Karbownik nie jest jeszcze gotowy na grę w pierwszym zespole. – Michał zagra w najbliższych dniach w zespole do lat 23, aby kontynuować proces integracji i adaptacji do piłki nożnej w Anglii. Dobrze, że Michał był na ławce rezerwowych w meczu z Manchesterem United na Old Trafford, mógł zdobyć nowe doświadczenie. Karbownik musi dalej pracować – dodał. I wydaje się, że Polak wykorzystał swoją szansę, bo popisał się kapitalną akcją i asystą w ostatnim meczu zespołów u-23.

W znacznie lepszej sytuacji od swojego rodaka jest Jakub Moder, który zagrał już cztery spotkania na poziomie Premier League – łącznie zebrał 186 minut. Zdaniem portalu "Sports Mole", Moder rozpocznie mecz z Evertonem na ławce rezerwowych. Z kolei Karbownik zagra w drużynie U-23, która w najbliższy piątek zmierzy się z drugą drużyną Southampton.