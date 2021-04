Sir Alex Ferguson zgarnął fortunę. "Mój pierwszy hat-trick w Liverpoolu"

Wydaje się, że legendarny menedżer Manchesteru United, sir Alex Ferguson na dobre wrócił do świetnej formy po niedawnych problemach zdrowotnych. W 2018 roku Szkot trafił do szpitala z powodu wylewu krwi do mózgu. Obecnie trenera coraz częściej można zobaczyć podczas meczów na Old Trafford. W ostatnich dniach Ferguson miał także czas na inne rozrywki, które przyniosły mu nawet pokaźną sumę pieniędzy.

Sir Alex Ferguson wygrał olbrzymie pieniądze. "Odczuwasz tę samą ekscytację"

Sir Alex Ferguson obstawiał niedawno wyścigi konne, które odbywały się w Liverpoolu. Jak informują angielskie media, Szkot miał ogromne szczęście i udało mu się wygrać, aż 169 tysięcy funtów, czyli około 900 tysięcy złotych. Pokaźna suma, jaką zgarnął były menedżer, była efektem trafnego wytypowania zwycięzców w trzech różnych wyścigach. Jak widać, potrafi wytypować nie tylko najlepszych zawodników do gry w swojej drużynie piłkarskiej.

Po zawodach Ferguson nie krył radości ze swojej wygranej. Zauważył jednak istotną różnicę pomiędzy obstawianiem wyścigów konnych a pracą jako trener. - To mój najlepszy dzień na wyścigach. Jest inaczej niż wtedy, gdy zarządzałem moimi drużynami piłkarskimi. Wtedy kontrolowałem to, co się działo na boisku, ale teraz nie mam wpływu na wydarzenia na torze wyścigowym, ponieważ za to odpowiada trener. Jako właściciel masz nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Naprawdę odczuwasz tę samą ekscytację, kiedy wygrywasz wielkie wyścigi jak ten - powiedział w rozmowie z BBC.

- Myślę, że to mój pierwszy hat-trick w Liverpoolu. Nie sądzę, żeby byli zbyt zadowoleni - dodał jeszcze żartobliwie sir Alex Ferguson. W latach jego pracy w Manchesterze United drużyna z Anfield była jego największym rywalem. Media zwróciły jednak uwagę szkockiemu menedżerowi, że to wcale nie był pierwszy hat-trick w Liverpoolu. Pierwsze potrójne zwycięstwo miało miejsce w 2007 roku. Prowadzone przez niego United raz pokonało na wyjeździe Liverpool, a także dwukrotnie inny klub z tego miasta, czyli Everton.