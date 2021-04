Młody Polak zachwyca w Liverpoolu! 17-latek ponownie wyróżniony. "Co za talent"

Na oficjalnym koncie Liverpoolu opublikowano nagranie z pięcioma najładniejszymi golami marca. Wyróżniono m.in. trafienie w zespole kobiet, seniorskiej ekipie Juergena Kloppa oraz klubowej młodzieżówce, gdzie świetnie spisuje się Mateusz Musiałowski. To kolejne wyróżnienie 17-letniego Polaka po tym, jak w ostatnich tygodniach trenował z pierwszym zespołem pod okiem niemieckiego szkoleniowca. - Wiele osób nazywa go polskim Messim - mówił "The Athletic" Przemysław Soczyński, koordynator ds. identyfikacji talentów z siedzibą w PZPN w Wielkiej Brytanii.

Mateusz Musiałowski ponownie wyróżniony. Polak zachwyca w młodzieżówce Liverpoolu

Pierwszym golem wyróżnionym przez Liverpool było trafienie 19-letniej zawodniczki, Missy Bo Kearns w meczu z Blackburn. Kolejne trzy miejsca należą do zespołu seniorów. Uznano bramki Sadio Mane i Mohameda Salaha w meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk oraz gola Diogo Joty w spotkaniu Premier League przeciwko Wolverhampton.

Najładniejszym golem miesiąca ogłoszono trafienie Mateusza Musiałowskiego. Klub postawił na fenomenalny rajd 17-latka w meczu z Newcastle United do lat 18. Polak otrzymał piłkę na połowie rywali, popisał się świetnym dryblingiem, mijając kilku przeciwników i kapitalnym strzałem zdobył pierwszą bramkę dla młodzieżowego zespołu Liverpoolu. Młodzieżówka mistrza Anglii wygrała spotkanie 3:0.

Nie bez powodu w Liverpoolu nazwano Musiałowskiego "polskim Messim". Podczas treningów z pierwszym zespołem, styl gry piłkarza przypominał właśnie zachowania Argentyńczyka. Zachwycony grą 17-latka był sam trener pierwszego zespołu, Juergen Klopp. - Dobra robota! - powtarzał w kółko Niemiec. Młodych Polaków w Liverpoolu chwali również asystent Juergena Kloppa Pepijn Lijnders. Oprócz Musiałowskiego w młodzieżówkach angielskiego klubu występuje Jakub Ojrzyński.

- Mateusz nie zapukał do drzwi, tylko je wyważył. Co za talent. Cały czas szuka czegoś nowego w ataku. Potrafi wykorzystać najmniejszą lukę, by stworzyć sytuację. Jakość nie potrzebuje dużych przestrzeni. Są tacy młodzi piłkarze, którzy od razu zostają docenieni w pierwszej drużynie. Tak się stało z Mateuszem - powiedział Holender w obszernym wywiadzie opublikowanym przez portal Sport.pl (WIĘCEJ TUTAJ>>>).

I dodał: - Bardzo dbamy z Juergenem o tę wewnątrzklubową drogę piłkarzy do pierwszej drużyny. Mateusz i Jakub mogli ostatnio dużo potrenować z Salahem, Firmino, Fabinho, Trentem. Takie talenty potrzebują idoli. Przykład działa na nich lepiej niż krytyka. Czekamy, aż ich talent się połączy z doświadczeniem.

Musiałowski skończy 18 lat w październiku. Do Liverpoolu trafił w sierpniu 2020 roku na zasadzie transferu definitywnego. W zespole Marca Bridge-Wilkinsona rozegrał w sumie 18 spotkań (16 ligowych i dwa w FA Youth Cup), zdobył we wszystkich rozgrywkach siedem bramek oraz dwukrotnie asystował. Jak podaje "The Athletic" przed podpisaniem kontraktu z Liverpoolem piłkarzem interesowały się również akademie Manchesteru City, Borussii Dortmund czy Ajaksu Amsterdam.