Pięciu piłkarzy na liście życzeń Manchesteru United. Następca Maticia za Lingarda

Jesse Lingard trafił na wypożyczenie do West Hamu w styczniu 2021 roku. Manchester United nie zgodził się na zawarcie opcji wykupu, co sprawia, że każdy zainteresowany klub będzie musiał negocjować kwotę potencjalnego transferu w letnim oknie. W przypadku awansu West Hamu do Ligi Mistrzów wicelider Premier League może zyskać nawet cztery miliony euro. Jak podaje portal "The Athletic", Manchester United wycenił Jessego Lingarda na 20-25 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Manchester United - West Ham United 1-0. Bramka Scotta McTominaya [Eleven Sports]

Manchester United może wzmocnić linię defensywną oraz środek pola. Pięciu piłkarzy na liście życzeń

Jak informuje "The Athletic", wykupienie Jessego Lingarda z Manchesteru United jest priorytetem dla trenera West Hamu, Davida Moyesa. Rozmowy między klubami mają pomóc zbadać sytuację i sprawić, że klubami na zasadzie transferów definitywnych zamienią się Lingard oraz Declan Rice - Rice jest postrzegany jako następca Nemanji Maticia. Na jednej z konferencji prasowych Moyes powiedział, że pomocnik jest wart więcej, niż 100 milionów funtów.

Jak informuje "Eurosport", Manchester United chce też wzmocnić linię defensywy. Na liście życzeń znajduje się czterech środkowych obrońców: Jules Kounde z Sevilli, Ibrahima Konate z RB Lipsk, Raphael Varane z Realu Madryt oraz Pau Torres z Villarrealu. Prawdopodobnie Manchester United opuści Eric Bailly, a priorytetem Ole Gunnara Solskjaera jest znalezienie partnera dla Harry’ego Maguire’a do środka defensywy.

W ostatnich latach Raphael Varane był regularnie przymierzany do transferu do Manchesteru United, ale za każdym razem nie dochodził on do skutku ze względu na brak porozumienia między klubami. Teraz Real Madryt jest skłonny wysłuchać ofert za swojego obrońcę – wycenia go na 70 milionów euro.