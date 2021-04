"Klopp. Mój romans z Liverpoolem". Historia najlepszego trenera 2019 i 2020 roku według FIFA!

Nie tylko zdobyciem mistrzostwa Anglii po 30 latach posuchy i triumfem w Lidze Mistrzów po 14 latach przerwy. Klopp jest po prostu równym gościem! Kochamy go za poczucie humoru i cięte riposty. Za piłkarską pasję, łagodne usposobienie i świadomość własnych wad. Za to, że jego drużyny grają piękny, ofensywny futbol. Za to, że dba o każdego pracownika klubu i każdego kibica. Klopp naprawdę mówi: nigdy nie będziesz szedł sam.

Nie zawsze jednak było tak pięknie. Książka Anthony'ego Quinna to opowieść także o chudych latach Liverpoolu, o tęsknocie za trofeami, a także o mającym długą tradycję uprzedzeniu Anglików do Niemców. Autor gorącą miłością kocha swój klub, futbol i popkulturę, od liczb i dat woli uczucia i wartką opowieść - tak umieją pisać tylko Anglicy. W tej książce Liverpool i Klopp są sobie przeznaczeni, pasują do siebie jak pytanie i odpowiedź. Mimo że Quinn nie znosi "You'll Never Walk Alone"

Krzysztof Baranowski - Sportowa Książka Roku:

Nawet najlepsze romanse często kończą się zazdrością i odrzuceniem. Jürgena Kloppa dzisiejsi fani LFC będą jednak zawsze wspominać z rozrzewnieniem. Ta książka to wyraz uznania dla niemieckiego trenera, który pozwolił Anfield się pokochać.

Wojciech Piela, Kanał Sportowy:

Gdy w 2015 roku Steven Gerrard kończył karierę w Liverpoolu wydawało mi się, że tego klubu nic przyjemnego nie może już spotkać. Porażka 1:6 ze Stoke na pożegnanie wieloletniego kapitana była jak sztylet wbity w środek kibicowskiego serca. Brak gry w Lidze Mistrzów, chaotyczna polityka transferowa i 10. miejsce w tabeli - taki był obraz The Reds przejmowanych przez Jürgena Kloppa. Anthony Quinn w piękny sposób opisuje trudną drogę do zakończenia najdłuższego w historii klubu okresu bez mistrzostwa Anglii.

Anthony Quinn urodził się w Liverpoolu w 1964 roku. W latach 1998-2013 pracował jako krytyk literacki i filmowy dla gazety „Independent”. Do tej pory napisał kilka książek: „The Rescue Man”, za którą otrzymał nagrodę Author’s Club Best First Novel (2009), „Half of the Human Race”, „The Streets”, która była nominowana do Nagrody Waltera Scotta (2013), „Curtain Call”, „Freya” oraz „Eureka”. Prywatnie jest wielkim fanem futbolu, a w szczególności klubu Liverpool. Z tej właśnie pasji narodziła się książka „Klopp: My Liverpool Romance” – swoisty pomnik dla trenera, który przywrócił „The Reds” miejsce w światowej elicie.

