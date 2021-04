Pep Guardiola nie wytrzymał. "UEFA i FIFA zabijają piłkarzy"

Pandemia koronawirusa sprawiła, że jesteśmy świadkami najbardziej intensywnego kalendarza piłkarskiego w XXI wieku. Rozgrywki 2019/20 skończyły się dla wielu zespołów dopiero w sierpniu, a już we wrześniu ruszył nowy sezon. I kiedy skończą się europejskie ligi, to czołowi zawodnicy udadzą się na Euro 2021. Ale to przecież nie koniec. Skończy się Euro, a zaraz zacznie się kolejny sezon, po którym odbędzie się jeszcze mundial w Katarze 2022. Piłkarze są już na skraju wyczerpania. Spójrzmy na Manchester City, który rywalizuje w Lidze Mistrzów, Premier League, Pucharze Anglii oraz Pucharze Ligi Angielskiej.

Jest początek kwietnia a pomocnik Rodri ma na swoim koncie 42 mecze (3140 minut). W dodatku Hiszpan rozegrał kilka meczów w kadrze. Jego szkoleniowiec Pep Guardiola uważa, że to chore.

- To są ludzie, a nie maszyny! Piłkarze bywają wściekli, bo chcieliby grać każdego dnia, ale to przecież nie możliwe. Rozgrywamy najkrótszy sezon w historii. Gdyby nie rotowanie składem, to nie bylibyśmy w tym miejscu, co teraz. Moi zawodnicy mają niesamowitą mentalność, ale potrzebują odpoczynku. UEFA i FIFA zabijają piłkarzy! To za dużo! Od początku sezonu nie mieliśmy wolnego w środku tygodnia. Nie ma piłkarza, który to wytrzyma. Zarówno pod względem fizycznym, jak i mentalnym - wścieka się Guardiola na łamach Goal.com.

I dodaje: - Kiedy dokonuję rotacji i wygrywamy, to słyszę, że jestem geniuszem. Kiedy przegrywamy, ludzie pytają: "Po co zmieniać? Powinieneś grać z tymi piłkarzami co zwykle". Ale to nie do utrzymania.

Ale to nie Rodri jest najbardziej obciążonym piłkarzem

Więcej od Hiszpana rozegrał choćby Bruno Fernandes, który ma na koncie 46 meczów w barwach Manchesteru United i osiem spotkań w kadrze Portugalii. Na murawie przebywał łącznie przez 4179 minut!

Jeśli chodzi o wszystkich piłkarzy świata, to wyprzedzają go jedynie Robin Heusser z SSV Ulm 1846 i Glen Kamara z Rangers FC. Wśród Polaków rekordzistą jest Kamil Jóźwiak. Skrzydłowy Derby County zajmuje 15. miejsce na świecie. Reprezentant Polski rozegrał już 51 meczów (40 w klubie i 11 w kadrze) - łącznie grał przez 3456 minut.