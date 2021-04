Imponująca inwestycja LeBrona Jamesa w piłkarskiego giganta. 735 mln dolarów

RedBird Capital Partners to prywatna firma inwestycyjna, której współwłaścicielem jest gwiazda NBA LeBron James. Spółka kupiła udziały w Fenway Sports Group, do której należy m.in. Liverpool oraz baseballowy klub Boston Red Sox, za około 735 mln dol. To około 10 proc. wartości FSG wycenianego na 7,35 mld dol.

LeBron James w grupie inwestorskiej Liverpoolu. Uzyskane środki pomogą mistrzowi Angli

Negocjacje z RedBird ws. inwestycji trwały od kilku miesięcy, a uzyskane środki mają pomóc w złagodzeniu skutków finansowych pandemii koronawirusa. które dotknęły Liverpool. W 2020 roku straty mistrza Anglii w przychodach szacowane są na 120 mln funtów. Inwestycja firmy LeBrona Jamesa ma sprawić, że Liverpool wciąż będzie mógł inwestować w nowych zawodnikach na poziomie sprzed pandemii. Dodatkowo kwota ta ma pozwolić na kontynuację planów przebudowy trybuny na Anfield Road, co wiąże się z wydatkiem rzędu 60 mln funtów.

LeBron James "sprytnym inwestorem". Gigantyczny zysk na akcjach właściciela Liverpoolu

"Cieszymy się, że możemy powitać w naszej grupie właścicieli LeBrona Jamesa, Mavericka Cartera i Paula Wachtera [współwłaściciele RedBird Capital Partners - przyp. red]. To ważny kamień milowy dla FSG oraz rozszerzanie i pogłębianie wieloletniej przyjaźni, która rozpoczęła się w 2010 roku" - poinformowano, w oświadczeniu kierownictwa FSG, w którym podkreślono, że transakcja pomoże w odnoszeniu dalszych sukcesów.

Fenway Sports Group kupiło Liverpool w 2010 roku za 300 mln funtów. Jej przewodniczącymi są właściciel John W. Henry oraz prezesi Tom Werner oraz Mike Gordon. Według rankingu "Forbesa" z 2020 r. Boston Red Sox jest warty 3,3 miliarda dolarów, natomiast Liverpool - 2,1 miliarda (dane z 2019 roku). Dla porównania, w 2010 roku "Forbes" wycenił wartość Liverpoolu na 822 mln dol. Majątek LeBrona Jamesa wynosi zaś 450 mln dol.