Koszmarny błąd w meczu Pucharu Anglii! "Ten gol nie był łatwy do strzelenia [WIDEO]

Manchester United zaskakująco przegrał w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Leicester City 1:3. Fatalny błąd Fred popełnił w 24. minucie, gdy chciał podać piłkę do Deana Hendersona, wykładając ją wprost do Kelechiego Iheanacho. Napastnik Leicester bez trudu minął bramkarza i strzelił do pustej bramki. W niedzielnym meczu Iheanacho dwukrotnie pokonał Hendersona, trzeciego gola strzelił Youri Tielemans. Jedynym piłkarzem, który trafił dla Manchesteru United był zaś Mason Greenwood.

- Wykończenia Iheanacho były fantastyczne. Nawet ten pierwszy gol, który też nie był tak łatwy do strzelenia, ponieważ znajdował się bardzo blisko bramki. Musisz mieć bardzo dobry pierwszy i drugi kontakt z piłką, żeby ominąć bramkarza. Grał na wysokim poziomie, potrzebował po prostu kilku spotkań - opisał występ swojego napastnika trener Leicester City, Brendan Rodgers. Trafienie Nigeryjczyka możecie obejrzeć poniżej:

Wygrywając z Manchesterem United w ćwierćfinale Pucharu Anglii, Leicester City dołączyło do pozostałych drużyn, które już zapewniły sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek. W półfinale znalazły się Manchester City, Chelsea oraz Southampton, który będzie następnym rywalem Leicester w FA Cup. Spotkanie obu drużyn zostało zaplanowane na 17 kwietnia.

Manchester City i Southampton w półfinale Pucharu Anglii

Manchesterowi United z kolei poza Premier League pozostała walka w Lidze Europy. Po ostatniej wygranej z AC Milan w 1/8 finału piłkarze Ole Gunnara Solksjaera zmierzą się w ćwierćfinale z Granadą. Pierwsze spotkanie odbędzie się 8 kwietnia.