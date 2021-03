Wyciekły nowe koszulki Chelsea. Kibice są podzieleni

Portal "Footy Headlines" specjalizuje się w publikowaniu projektów różnych piłkarskich ubrań. Jak wiadomo, najwięcej emocji zawsze wzbudzają koszulki drużyn, a szczególnie te domowe. Sprzedaż koszulek meczowych jest jednym z głównych dochodów klubów piłkarskich na całym świecie. Wspomniany portal często ujawnia, jak będą wyglądały nowe koszulki na kolejny sezon, jeszcze przed oficjalną premierą. Zwykle są w tych kwestiach nieomylni.

Nowy projekt koszulki Chelsea ujawniony

Zdjęcie, które niedawno temu ujawniło "Footy Headlines" to był tylko projekt komputerowy, który ukazywał wzór nowej koszulki Chelsea. "Domowy komplet strojów The Blues połączy świeży królewski błękit "Lyon Blue" ze standardową żółcią "Opta Yellow", która znajdzie się zarówno na logo klubu, jak i sponsora głównego. Na koszulce znajdą się charakterystyczne zygzaki oraz kratownica, a przyozdobi ją kołnierzyk w kształcie litery "V" oraz żółte paski wzdłuż boków" - możemy przeczytać na portalu. Bez zmian pozostanie wygląd sponsora drużyny. Na przedzie wciąż będzie znajdować się logo "Three", irlandzkiej korporacji telekomunikacyjnej.

Teraz jednak na twitterowym profilu "Todo Sobre Camisetas", który również zajmuje się strojami piłkarskimi, ujawniony został prawdziwy wygląd koszulki na żywo.

Mieszane uczucia kibiców

Wśród komentarzy kibiców pod postem można znaleźć bardzo różne opinie. Co ciekawe dominuje przekonanie, że koszulka na aktualnie trwający sezon jest lepsza i w ogóle jest jednym z najlepszych projektów w historii klubu. "Na wieszaku to tak średnio wygląda, może na boisku to będzie się lepiej prezentować", "Komplet na ten sezon i bluza light blue są najlepsze", "A mi się podoba 7/10", "Bardzo dobrze się prezentuje!" - to tylko niektóre z opinii kibiców.

Chelsea podpisała kontrakt z "Nike" przed startem sezonu 2017/18. Wcześniej stroje dla zespołu ze Stamford Bridge szył "Adidas".