Angielskie media i kibice zachwyceni Jakubem Moderem! "To bestia"

Jakub Moder musiał trochę poczekać na debiut w podstawowej jedenastce Brighton, ale gdy szansa nadeszła, był gotowy. Polak był jednym z najlepszych zawodników meczu z Newcastle, który jego zespół wygrał 3:0. W ten sposób 21-latek spłacił kredyt zaufania, jakim obdarzył go trener Graham Potter, wystawiając pomocnika w kluczowym starciu w walce o utrzymanie. "Jakub wygląda jakby grał nie pierwszy, a czterdziesty pierwszy mecz w podstawowym składzie Brighton w Premier League. Zresztą w kadrze było identycznie. Chłopak po prostu pasuje do dużej piłki" – zachwycał się Andrzej Twarowski, komentator Canal+ Sport.

"Moder był wszędzie", "To bestia". Anglicy zachwyceni występem Polaka

Grając przez większość meczu w niecodziennej dla siebie roli lewego wahadłowego, Moder spisał się naprawdę dobrze. W pierwszej połowie miał więcej zadań ofensywnych i bardziej się wyróżniał, w drugiej części miał więcej obowiązków w obronie. "Jakub był wszędzie" – zachwycali się dziennikarze lokalnego portalu "Brighton & Hove Independent", którzy ocenili występ Polaka na "8". W sumie, 21-latek miał 56 kontaktów z piłką i 30 na 38 celnych podań. Oddał dwa celne strzały i jeden niecelny, dwukrotnie na początku będąc bliskim zdobycia bramki. Wygrał osiem z piętnastu pojedynków, dwukrotnie faulował i cztery razy odbierał piłkę.

"Moder jest rewelacyjny!" - dobry debiut Polaka w podstawowym składzie w Premier League

Moder zebrał wysokie noty od angielskich mediów. Sky Sports dało mu "8", tak jak portal 90min.com. W mediach społecznościowych naszego piłkarza chwalili też kibice Brighton. "Co za zawodnik", "dowód skuteczności naszego skautingu", "Kuba to bestia" – to tylko niektóre z komentarzy na Twitterze.

Jakub Moder wywalczył sobie miejsce w jedenastce Brighton? Utrzymanie bliżej

Moder zaimponował w debiucie w podstawowej jedenastce, a mogłoby być tylko lepiej, gdyby wykorzystał sytuacje z początku meczu. W Brighton mają duże nadzieje wobec naszego pomocnika, który grał spokojnie i nie tracił piłek, a przy tym imponował taktyczną wiedzą. Tym występem Polak mógł wywalczyć sobie miejsce w podstawowej jedenastce Brighton, szczególnie, że zespół po raz pierwszy od 2 stycznia strzelił trzy gole.

Drużyna Modera i Michała Karbownika walczy o utrzymanie w Premier League. Efektowne 3:0 z Newcastle to drugie zwycięstwo z rzędu, po 2:1 z Southampton. Brighton oddaliło się od strefy spadkowej. Ekipa Pottera ma już sześć punktów przewagi nad osiemnastym Fulham, które do tego rozegrało mecz więcej.