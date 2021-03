Manchester United z rekordowym kontraktem w historii ligi! Chevrolet znika z koszulek

Zespół z Old Trafford podpisał umowę z amerykańską firmą samochodów Chevrolet w 2012 roku i pierwotnie obowiązywała ona przez siedem sezonów. Dzięki temu kontraktowi Manchester United zarobił 410 milionów funtów, co wówczas stało się rekordem Premier League. Ostatecznie umowa później została przedłużona do końca sezonu 2020/2021 i już oficjalnie wiadomo, że od lata 2021 roku na koszulkach klubowych sponsorem będzie inna firma.

TeamViewer koszulkowym sponsorem Manchesteru United do lata 2026 roku. Najwyższy kontrakt w historii ligi

W miniony piątek Manchester United poinformował w oficjalnym komunikacie za pośrednictwem strony internetowej, że od nowego sezonu głównym sponsorem koszulkowym będzie niemiecka firma TeamViewer. Umowa została podpisana na pięć lat o łącznej wartości 235 milionów funtów. To zatem oznacza, że klub z Old Trafford otrzyma 47 milionów funtów za sezon, co jest rekordową kwotą w historii Premier League.

Dodatkowo kwota kontraktu podpisany między firmą TeamViewer a Manchesterem United, jest największa na świecie. – Jesteśmy ogromnie dumni z nawiązania współpracy z jedną z najbardziej ekscytujących i najbardziej dynamicznych globalnych firm programistycznych – mówi dyrektor zarządzający Man United, Richard Arnold. Bardzo zadowolony z podjęcia współpracy jest też dyrektor generalny TeamViewer, Oliver Steil. – Jesteśmy dumni, że Manchester United wybrał nas na partnera w swoim ciągłym rozwoju technologicznym. Ta współpraca rozszerzy naszą pozycję marki i pozwoli wprowadzić na rynek nasze kompleksowe portfolio rozwiązań dla wszystkich segmentów klientów na całym świecie – powiedział Steil.

Przed Manchesterem United pozostała jeszcze kwestia sponsora kompleksu treningowego oraz zestawu treningowego. Z końcem sezonu wygasa umowa z firmą AON i na razie nie zapowiada się na jej przedłużenie. W tabeli Premier League zespół prowadzony przez Ole Gunnara Solskjaera zajmuje 2. miejsce z 57 punktami. Liderem jest Manchester City, który ma 14 punktów więcej od derbowego rywala.