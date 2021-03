Jose Mourinho może zostać zwolniony z Tottenhamu! Ostatnia szansa na ratunek

W czwartkowym rewanżu 1/8 finału Ligi Europy Tottenham roztrwonił dwubramkową zaliczkę z pierwszego meczu i przegrał z Dinamo Zagrzeb 0:3. - Nie wystarczy powiedzieć, że jest mi przykro, ponieważ to, co czuję, wykracza daleko poza smutek - powiedział Jose. Mourinho. W Premier League sytuacja też nie wygląda dobrze, bo Tottenham jest dopiero ósmy i traci sześć punktów do czwartego miejsca, gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. W kwietniu zagra z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej i jest to jedyna szansa, aby w sezonie 2020/21 zdobyć jakiekolwiek trofeum. Ale zdaniem "Daily Mail" celem władz klubu wyznaczonym dla Mourinho jest awans do LM. W innym wypadku trener straci pracę.

REKLAMA

Zobacz wideo Armia Sousy na Anglię, Węgry i Andorę [SEKCJA PIŁKARSKA #81]

Zapadł wyrok w sprawie Diego Maradony. "To zwraca honor mistrzowi futbolu"

Problem jest taki, że umowa Portugalczyka obowiązuje przez kolejna dwa sezony, więc zwolnienie go równa się olbrzymiej odprawie, bo Mourinho zgarnia aż 13 milionów funtów rocznie. Zdaniem "Daily Mail" jego następcą może zostać Julian Nagelsmann, który zadowoliłby się sześcioma milionami rocznie. Niemiec obecnie trenuje RB Lipsk, z którym walczy o mistrzostwo Niemiec.

Innym kandydatem jest Brendan Rodgers, trener Leicester, czyli trzeciej siły Premier League. Angielscy dziennikarze dodają, że łatwiej będzie ściągnąć jednak Niemca.

Ruszył do Lewandowskiego i krzyczał: Śmiało, przyznaj się. Teraz ujawnia dziwny dialog z Polakiem