Klopp zachwycony Polakiem. 18-latek będzie trenował z pierwszym zespołem

W minioną sobotę Mateusz Musiałowski zdobył bramkę w meczu Liverpoolu z Newcastle United (3:0). Mistrzowie Anglii zachwycili się akcją przeprowadzoną przez polskiego skrzydłowego i opublikowali ją w swoich mediach społecznościowych, o czym pisaliśmy na Sport.pl. Dla Musiałowskiego to był piąty gol w sezonie w rozgrywkach U-18.

Zobacz wideo Jakub Ojrzyński jest przygotowywany do gry w Liverpoolu. "W poprzednim sezonie miał okazję być w szatni The Reds"

Musiałowski wyróżniony przez Liverpool. Będzie trenował z pierwszym zespołem

Ze względu na przerwę reprezentacyjną trener Juergen Klopp planuje przyjrzeć się zawodnikom z drużyn do lat 18 i lat 23. Jak podaje James Pearce z portalu "The Athletic", jednym z dwóch piłkarzy, którzy otrzymali szansę do wykazania się przez Kloppa, jest Mateusz Musiałowski. Media w Anglii uważają, że były piłkarz UKS-u SMS Łódź dysponuje ogromnym potencjałem, natomiast musi się poprawić pod względem fizycznym.

W październiku Musiałowski skończy 18 lat i prawdopodobnie od nowego sezonu będzie członkiem zespołu Liverpoolu do lat 23. Od kilkunastu miesięcy z pierwszą drużyną "The Reds" trenuje inny Polak, Jakub Ojrzyński. Następny mecz odbędzie się dopiero 4 kwietnia 2021 roku, co oznacza, że Musiałowski będzie mógł się wykazać przez niemal trzy tygodnie na treningach.

Mateusz Musiałowski trafił do Liverpoolu w sierpniu 2020 roku na zasadzie transferu definitywnego. Według portalu "Football Insider", UKS otrzymał za swojego wychowanka sześciocyfrową sumę.