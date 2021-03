Mourinho liczy na kompromis ws. Harrry'ego Kane'a. "Trzeba go chronić"

Reprezentacja Anglii, podobnie jak kadra Paulo Sousy, pod koniec marca rozpocznie zgrupowanie, w trakcie którego rozegrają trzy mecze eliminacji na mistrzostwa świata w 2022 roku. Piłkarze Garetha Southgate'a zmierzą się 25 marca z San Marino, 28 marca z Albanią oraz 31 marca z reprezentacją Polski. Na intensywność spotkań uwagę zwraca Jose Mourinho, który przyznaje, że trzy mecze to zbyt duży wysiłek.

Jose Mourinho kieruje się zdrowiem swoich piłkarzy, choć podkreśla: Dla nich to powód do dumy

- [Gareth Southgate] robi to, co jego zdaniem będzie najlepsze dla zespołu. Wierzę, że ma dobre relacje z Harrym [Kanem]. Dobre stosunki oznaczają zazwyczaj dobrą komunikację i mam nadzieję, że tak się stanie między nimi, bez mojego udziału w mówieniu czegokolwiek. Liczę, że między sobą znajdą jakiś kompromis, aby chronić piłkarza - powiedział Jose Mourinho.

- Nie mam nad tym kontroli. Gdyby to ode mnie zależało, chciałbym, aby wszyscy pojechali na zgrupowanie reprezentacji, ponieważ kocham moich zawodników. Myślę, że dla nich jest to powód do dumy, ale także dla nas, jako klubu jest to duży plus. Lubimy, gdy piłkarze są powoływanie, ale gdybyśmy mogli wybierać, nie chcielibyśmy, żeby grali we wszystkich trzech meczach. Jednak to jest w rękach selekcjonerów drużyn narodowych - dodał trener Tottenhamu Hotspur.

Problemy przed meczem Anglia - Polska ma również selekcjoner reprezentacji Polski, Paulo Sousa. W środę oficjalnie potwierdzono, że na spotkanie nie uda się jeden z powołanych napastników - Arkadiusz Milik. Taką decyzję podjęły władze Ligue 1 i Ligue 2 po konsultacjach z prezesami wszystkich klubów. Wciąż niepewny jest także występ do Anglii kapitana drużyny narodowej, Roberta Lewandowskiego.