Wstrząsający raport o pedofilii w angielskiej piłce nożnej. "FA popełniła błędy, dla których nie ma usprawiedliwienia"

Angielska federacja (FA) zleciła przeprowadzenie dochodzenia w sprawie możliwych nadużyć w szkoleniu dzieci w latach 1970-2005. W 710-stronicowym raporcie zawarto informację, że 692 osób przeżyło nadużycia ze strony trenerów pedofilów, a 240 osób jest podejrzewanych o nadużycia. Zwrócono uwagę na uchybienia ośmiu klubów, w tym m.in. Chelsea i Manchester City.

Dochodzenie przeprowadzone przez prawnika Clive'a Sheldona wywołało falę zeznań osób, które padły ofiarą nadużyć. Jednym z podejrzanych stał się Barry Bennell, były łowca talentów w Manchesterze City. Jak ustalił Sheldon, kierownictwo City nie zareagowało w latach 80. na plotki o zachowaniu Bennella, który kazał młodym chłopcom zostawać u niego w domu.

Bennell ostatecznie został aresztowany na Florydzie w 1994 roku i skazany za zgwałcenie brytyjskiego chłopca podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Później był skazywany jeszcze kilkukrotnie, jednak FA czekała z podjęciem działań wobec Benella do 2004 roku, gdy wprowadziła zasady dotyczące wyjazdów i turniejów dzieci, które miały je ochronić przed podobnymi nadużyciami.

W ramach dochodzenia ujawniono także, że Sepp Blatter, który był wówczas sekretarzem generalnym FIFA, wysłał list do władz FA z pytaniem, czy posiadają jakiekolwiek informacje na temat sprawy Bennella. W tym czasie prokurator stanu Florydy już zgłaszał zamiar wykluczenia Bennella z piłki nożnej na całym świecie. FA przyznała jednak, że nie ma żadnych informacji na ten temat.

Sheldon w swoim raporcie potępił władza FA za ich reakcje w sprawie pedofilii wśród trenerów. - FA działała zbyt wolno, aby wprowadzić odpowiednie i wystarczające środki ochrony dzieci i zapewnić, że ochrona została potraktowana poważnie przez osoby zaangażowane w trenowanie dzieci - podkreślił Sheldon w swoim raporcie, który opublikował w środę.

- To poważne błędy instytucjonalne, dla których nie ma żadnego usprawiedliwienia. Od października 1995 r. do maja 2000 r. FA nie zrobiła wystarczająco dużo, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom - dodał Sheldon.

- Brak podjęcia jakichkolwiek działań w stosunku do Bennella po zwolnieniu z więzienia w 2003 r. jest niepokojący. Choć nie ma dowodów na to, że Bennell starał się wrócić do piłki, FA nie podjęła żadnych kroków, aby temu zapobiec. W rezultacie FA pozwoliła na dalsze narażanie dzieci na potencjalne ryzyko wykorzystywania przez Bennella, gdyby próbował wrócić do piłki - stwierdził w swoim raporcie Sheldon.

Sheldon podkreślił, że choć ochrona dzieci znacznie poprawiła się od 2005 r., wydał 13 zaleceń, skierowanych głównie do FA, aby już teraz podjęto działanie. Zawarł w nich m.in. wyznaczenie jednego członka zarządu do weryfikowania ochrony dzieci, opracowanie pięcioletniej strategii i coroczne wyrywkowe kontrole w klubach w zakresie polityki ochrony dzieci.

