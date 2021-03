Nowy faworyt w walce o Cristiano Ronaldo! Ustalono cenę za piłkarza

Po odpadnięciu Juventusu z Ligi Mistrzów pojawiło się dużo informacji dotyczących przyszłości Cristiano Ronaldo. Niektóre włoskie media od razu zaczęły go łączyć z Realem Madryt. Juventus byłby skłonny oddać go za zaledwie 25 milionów euro. Jednak według oceny włoskiej gazety "Tuttosport", to nie Real Madryt może być ostatnim klubem 36-letniego Portugalczyka, a... Manchester United.

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka w 32 minuty i odpowiedział krytykom

Zinedine Zidane nie wykluczył ewentualnego transferu Cristiano Ronaldo, ale Tuttosport twierdzi, że Real liczy przede wszystkim na transfery piłkarzy, którzy mają przed sobą wielką przyszłość, a cały czas najważniejszym celem transferowym jest sprowadzenie Kyliana Mbappe, który ma zaledwie 22 lata i całą piłkarską przyszłość przed sobą. W dodatku jego umowa wygasa w 2022 roku i to na sprowadzenie Francuza będą kierowane wszystkie siły. Drugim takim celem jest sprowadzenie Erlinga Haalanda.

Dlaczego Cristiano Ronaldo ma bliżej do Manchesteru United?

Z kolei Manchester United w letnim oknie transferowym chce sprowadzić środkowego napastnika, środkowego obrońcę, środkowego pomocnika i prawego obrońcę. Z kolei Cristiano Ronaldo idealnie pasowałby do gry z kontrataku, którą czasem stosuje Ole Gunnar Solskjaer. Dodatkowo Real buduje zespół z myślą o przyszłości, a Manchester ma już w swoim składzie wielu młodych piłkarzy, którym przydałby się też bardziej doświadczony piłkarz gotowy do gry o wyniki tu i teraz.

Cristiano Ronaldo opuścił Real Madryt w lipcu 2018 r. za 100 mln euro. Wówczas media uważały oddanie Portugalczyka za dobry ruch, szczególnie pod względem finansowym. Jak wylicza dziennik "AS", w tym czasie drużyna ze stolicy Hiszpanii sprowadziła Viniciusa, Hazarda, Mariano Diaza, Rodrygo, Jovicia oraz Brahima Diaza, którzy łącznie zostali wycenieni na 300 mln euro. Nie przełożyło się to jednak na zdobyte bramki, ponieważ w sumie strzelili oni zaledwie 35 goli.

